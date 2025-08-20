НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Эл-починно
§ Эл-починно
10.06.22
4607
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.08.25 - 21:14
#8566
Цитата:
maxsaf:
Союзниками побеждающей стороны, вне зависимости от степени правоты в конфликте.


Не не, всё именно в зависимости от правоты конфликта. Ведь фашисты были под Москвой уже. Но вмешались США именно в 43-ем. Когда погнали нечисть назад до Берлина, на раздел пирога тютелька в тютельку и вмешались. С теми же Французами - легшими за три недели под Гитлера. 8-) :lol:
§ 111
17.01.12
45919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.08.25 - 21:53
#8567
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Союзниками побеждающей стороны, вне зависимости от степени правоты в конфликте.

То есть США были союзниками фашистов в ноябре 1941го года?
Когда те побеждали?
А ты там ничего не напутал?
§ 111
17.01.12
45919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.08.25 - 21:55
#8568
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Но вмешались США именно в 43-ем.

Братцы заокеанцы, да вы там на столько не умны по Задорнову, что даже смешно с вас таких, что за Историю вам там преподают в Америках и Ойропах..
§ 111
17.01.12
45919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.08.25 - 22:05
#8569
Вообще для светлячков, американцы и британцы, по моему и канадцы там были, начали помогать еще с лета 1941го проигрывающей стране, направляя туда все от тушенок и пуговиц до танков и ледоколов,
И не только обучали наших летчиков, а и сами участвовали в боях уже с 1941го года
Чарли Смит вроде англичанин стал символом дружбы между нашими народами..
Посмертно.
Так что помогли именно США и Британия нам не проиграть на лошадях с шашками наотмашь, дали больше времени для восстановления и да, благодаря этому СССР ожил..
Эл-починно
§ Эл-починно
10.06.22
4607
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.08.25 - 22:43
#8570
Цитата:
111:
Вообще для светлячков

Ну так с твоим IQ, только со светлячками и общаться! :lol:
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
28486
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.08.25 - 23:29
#8571
Цитата:
111:
направляя туда все от тушенок и пуговиц до танков и ледоколов,

Ледокол в каком году направили? :lol:
§ 111
17.01.12
45919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 00:04
#8572
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ледокол в каком году направили?

Какая разница, главное два были возвращены в 1951м
Третий еще в 1949м
§ 111
17.01.12
45919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 00:08
#8573
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Ну так с твоим IQ, только со светлячками и общ

Ну не знать, когда начали Штаты помогать проигравшему войну СССР и речь Сталина после, в честь ленд-лиза в 1943м, по моему просто как то грустно все, с москами у вас по Задорнову..
§ 111
17.01.12
45919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 00:13
#8574
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
вмешались США именно в 43-ем. Ко

Именно в 1943м и были исторические слова Сталина, что без США мы бы не выиграли эту войну
Сталин уже в 1943м праздновал победу и благодарил США.
А может ли так сейчас благодарить Путин Трампа за то, что он победил махонькую и слабую Украину?
Да он даже ни одну область до сих пор захватить не может, может луганскую захватил за 11 лет, но победа ли это?

maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
28486
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 01:30
#8575
Цитата:
111:
Да он даже ни одну область до сих пор захватить не может, может луганскую захватил за 11 лет, но победа ли это?

Чувствуется грусть в твоих словах. Ты хочешь побыстрее, или побольше размером?
Маркс
§ Маркс
01.06.18
2673
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 10:37
#8576
Цитата:
ACROS:
голая перепечатка абзацев из статей и изречении

Тут честному человеку надо было бы привести какие-то доказательства, ссылки на плагиат. Иначе это попахивает голословием и дискредитацией, а может быть даже и банальной сальерщиной.
§ 111
17.01.12
45919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 11:08
#8577
Цитата:
Маркс:

Цитата:
дискредитацией

Дискредитация зетпатриота наказывается от 30ти тысяч рублей
§ 111
17.01.12
45919
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 11:11
#8578
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Чувствуется грусть в твоих словах. Ты хочешь побыстрее, или побольше размером?

Конечно грусть, мы что, освободили всех русских?
За что погиб мой племяш, только за кусок луганской области и тут Путин будет договариваться с нацистом и наркошей?
Изначально было что возьмем Киев и разорим и уничтожим всех нацистов, а русских даже во Львове освободим
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 12:39
#8579
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
111:
Братцы заокеанцы, да вы там на столько не умны по Задорнову, что даже смешно с вас таких, что за Историю вам там преподают в Америках и Ойропах..


Поуехавщие поумнее наверное коренных иностранцев, классическая фраза М.Задорнова - «Ну, тупыыыые!..» адресована скорее всего к последним, якобы они не понимают простых вещей, которые очевидны для глубинного народа :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.08.25 - 12:46
#8580
Покойный М.Задорнов часто смеялся над тем, что западные люди радуются удобствам, но при этом теряют человечность, спонтанность, простоту. Глубинный народ, по его версии, может и без всего этого прожить, потому что главное - душа.
