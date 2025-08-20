Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 20.08.25 - 21:14
Не не, всё именно в зависимости от правоты конфликта. Ведь фашисты были под Москвой уже. Но вмешались США именно в 43-ем. Когда погнали нечисть назад до Берлина, на раздел пирога тютелька в тютельку и вмешались. С теми же Французами - легшими за три недели под Гитлера.
Союзниками побеждающей стороны, вне зависимости от степени правоты в конфликте.
Не не, всё именно в зависимости от правоты конфликта. Ведь фашисты были под Москвой уже. Но вмешались США именно в 43-ем. Когда погнали нечисть назад до Берлина, на раздел пирога тютелька в тютельку и вмешались. С теми же Французами - легшими за три недели под Гитлера.
Отправлено: 20.08.25 - 21:53
То есть США были союзниками фашистов в ноябре 1941го года?
Когда те побеждали?
А ты там ничего не напутал?
Союзниками побеждающей стороны, вне зависимости от степени правоты в конфликте.
Отправлено: 20.08.25 - 21:55
Братцы заокеанцы, да вы там на столько не умны по Задорнову, что даже смешно с вас таких, что за Историю вам там преподают в Америках и Ойропах..
Но вмешались США именно в 43-ем.
Братцы заокеанцы, да вы там на столько не умны по Задорнову, что даже смешно с вас таких, что за Историю вам там преподают в Америках и Ойропах..
Отправлено: 20.08.25 - 22:05
Вообще для светлячков, американцы и британцы, по моему и канадцы там были, начали помогать еще с лета 1941го проигрывающей стране, направляя туда все от тушенок и пуговиц до танков и ледоколов,
И не только обучали наших летчиков, а и сами участвовали в боях уже с 1941го года
Чарли Смит вроде англичанин стал символом дружбы между нашими народами..
Посмертно.
Так что помогли именно США и Британия нам не проиграть на лошадях с шашками наотмашь, дали больше времени для восстановления и да, благодаря этому СССР ожил..
Отправлено: 20.08.25 - 22:43
Ну так с твоим IQ, только со светлячками и общаться!
Вообще для светлячков
Ну так с твоим IQ, только со светлячками и общаться!
Отправлено: 20.08.25 - 23:29
Ледокол в каком году направили?
направляя туда все от тушенок и пуговиц до танков и ледоколов,
Ледокол в каком году направили?
Отправлено: 21.08.25 - 00:04
Какая разница, главное два были возвращены в 1951м
Третий еще в 1949м
Ледокол в каком году направили?
Какая разница, главное два были возвращены в 1951м
Третий еще в 1949м
Отправлено: 21.08.25 - 00:08
Ну не знать, когда начали Штаты помогать проигравшему войну СССР и речь Сталина после, в честь ленд-лиза в 1943м, по моему просто как то грустно все, с москами у вас по Задорнову..
Ну так с твоим IQ, только со светлячками и общ
Ну не знать, когда начали Штаты помогать проигравшему войну СССР и речь Сталина после, в честь ленд-лиза в 1943м, по моему просто как то грустно все, с москами у вас по Задорнову..
Отправлено: 21.08.25 - 00:13
Именно в 1943м и были исторические слова Сталина, что без США мы бы не выиграли эту войну
Сталин уже в 1943м праздновал победу и благодарил США.
А может ли так сейчас благодарить Путин Трампа за то, что он победил махонькую и слабую Украину?
Да он даже ни одну область до сих пор захватить не может, может луганскую захватил за 11 лет, но победа ли это?
[Исправлено: 111, 21.08.2025 - 01:16]
вмешались США именно в 43-ем. Ко
Именно в 1943м и были исторические слова Сталина, что без США мы бы не выиграли эту войну
Отправлено: 21.08.25 - 01:30
Чувствуется грусть в твоих словах. Ты хочешь побыстрее, или побольше размером?
Да он даже ни одну область до сих пор захватить не может, может луганскую захватил за 11 лет, но победа ли это?
Чувствуется грусть в твоих словах. Ты хочешь побыстрее, или побольше размером?
Отправлено: 21.08.25 - 10:37
Тут честному человеку надо было бы привести какие-то доказательства, ссылки на плагиат. Иначе это попахивает голословием и дискредитацией, а может быть даже и банальной сальерщиной.
голая перепечатка абзацев из статей и изречении
Тут честному человеку надо было бы привести какие-то доказательства, ссылки на плагиат. Иначе это попахивает голословием и дискредитацией, а может быть даже и банальной сальерщиной.
Отправлено: 21.08.25 - 11:08
Дискредитация зетпатриота наказывается от 30ти тысяч рублей
дискредитацией
Дискредитация зетпатриота наказывается от 30ти тысяч рублей
Отправлено: 21.08.25 - 11:11
Конечно грусть, мы что, освободили всех русских?
За что погиб мой племяш, только за кусок луганской области и тут Путин будет договариваться с нацистом и наркошей?
Изначально было что возьмем Киев и разорим и уничтожим всех нацистов, а русских даже во Львове освободим
Чувствуется грусть в твоих словах. Ты хочешь побыстрее, или побольше размером?
Конечно грусть, мы что, освободили всех русских?
Отправлено: 21.08.25 - 12:39
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Поуехавщие поумнее наверное коренных иностранцев, классическая фраза М.Задорнова - «Ну, тупыыыые!..» адресована скорее всего к последним, якобы они не понимают простых вещей, которые очевидны для глубинного народа
Братцы заокеанцы, да вы там на столько не умны по Задорнову, что даже смешно с вас таких, что за Историю вам там преподают в Америках и Ойропах..
Поуехавщие поумнее наверное коренных иностранцев, классическая фраза М.Задорнова - «Ну, тупыыыые!..» адресована скорее всего к последним, якобы они не понимают простых вещей, которые очевидны для глубинного народа
Отправлено: 21.08.25 - 12:46
Покойный М.Задорнов часто смеялся над тем, что западные люди радуются удобствам, но при этом теряют человечность, спонтанность, простоту. Глубинный народ, по его версии, может и без всего этого прожить, потому что главное - душа.
