Отправлено: - 00:21

Видимо, плиты придётся мне, пенсионерке в 67 лет, вывозить своими силами и асфальтные дорожки стелить самой

Цитата:Да там просто нанять автомобилистам троих или двоих жигитов за небольшие деньги и разбить это всё, и в мусоркуТут то проблем особо нетНу и чьи дети там болтаются, пусть складываются