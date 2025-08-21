НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Плиты на парковке во дворе дома в Костанае - кто должен убирать?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52388
Плиты на парковке во дворе дома в Костанае - кто должен убирать?
Отправлено: 21.08.25 - 00:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бросили плиты на парковке во дворе по адресу пр. Аль-Фараби, 134. Раньше на этих плитах стояли мусорные контейнеры. Потом контейнеры решили опустить ниже, а плиты просто бросили.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45910
Re: Плиты на парковке во дворе дома в Костанае - кто должен...
Отправлено: 21.08.25 - 00:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видимо, плиты придётся мне, пенсионерке в 67 лет, вывозить своими силами и асфальтные дорожки стелить самой

Да там просто нанять автомобилистам троих или двоих жигитов за небольшие деньги и разбить это всё, и в мусорку
Тут то проблем особо нет
Ну и чьи дети там болтаются, пусть складываются
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45910
Плиты на парковке во дворе дома в Костанае - кто должен убирать?
Отправлено: 21.08.25 - 00:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по двору, ну можно же самим мусор прибрать, карамельки подкрасить
Опять айфон исправляет, конечно же карусельки

[Исправлено: 111, 21.08.2025 - 01:23]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS