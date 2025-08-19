Отправлено: - 18:41

111:

Украинские железные дороги бомбят вот уже почти 4 года, но негодны почему то Казахстанские дороги на 60 процентов.. В Украине с ними все в порядке.. Странно..

Цитата:Если бы ты работал, а не сидел тут сутками, приплетая Украину безо всякого повода, может и железные дороги были бы менее убитыми в Казахстане.