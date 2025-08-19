Отправлено: - 16:15

ACROS:

едакция, модератор, цензор или кто то смотрящий -не удаляют, значит ничего ПРОТИВОЗАКОННОГО я не пишу и то что я выразил - ДОПУСКАЕМОЕ.

ACROS:

не нашего МЁРТВОфорумного эрзац Маркса,

Цитата:Вообще-то я врождённое чувство такта имела в виду, а не официозыНаивная, откуда бы ему здесь взяться!Цитата:Маркс по "уровню развития" номер один на форуме!Но если бабы Нюры не в состоянии это понять, то это не проблема Маркса