Отправлено: 19.08.25 - 12:01
Ну вот, а чего тогда от людей хотите?
Конечно уловил: -
Конечно уловил: -
Ну вот, а чего тогда от людей хотите?
Отправлено: 19.08.25 - 16:15
Вообще-то я врождённое чувство такта имела в виду, а не официозы
Наивная, откуда бы ему здесь взяться!
Маркс по "уровню развития" номер один на форуме!
Но если бабы Нюры не в состоянии это понять, то это не проблема Маркса
едакция, модератор, цензор или кто то смотрящий -не удаляют, значит ничего ПРОТИВОЗАКОННОГО я не пишу и то что я выразил - ДОПУСКАЕМОЕ.
едакция, модератор, цензор или кто то смотрящий -не удаляют, значит ничего ПРОТИВОЗАКОННОГО я не пишу и то что я выразил - ДОПУСКАЕМОЕ.
Вообще-то я врождённое чувство такта имела в виду, а не официозы
Наивная, откуда бы ему здесь взяться!
не нашего МЁРТВОфорумного эрзац Маркса,
не нашего МЁРТВОфорумного эрзац Маркса,
Маркс по "уровню развития" номер один на форуме!
Но если бабы Нюры не в состоянии это понять, то это не проблема Маркса
Отправлено: 19.08.25 - 20:02
Отправлено: 19.08.25 - 23:19
Где? Что именно тебя развеселило?
Прикол
Прикол
Где? Что именно тебя развеселило?
A
Отправлено: 20.08.25 - 07:46
Ну конечно: лохи деревенские, щи лаптями хлебают, а туда же в КАЛАШНИЙ ряд.
Не думаю, по крайней мере его IQ, не выше моего: голая перепечатка абзацев из статей и изречении- это не показатель "уровня развития", скорее умственная находчивость.
Кроме вас - женского пола, тут больше нет никого- кого вы имеете ввиду.
откуда бы ему здесь взяться!
откуда бы ему здесь взяться!
Ну конечно: лохи деревенские, щи лаптями хлебают, а туда же в КАЛАШНИЙ ряд.
"уровню развития" номер один на форуме
"уровню развития" номер один на форуме
Не думаю, по крайней мере его IQ, не выше моего: голая перепечатка абзацев из статей и изречении- это не показатель "уровня развития", скорее умственная находчивость.
бабы Нюры
бабы Нюры
Кроме вас - женского пола, тут больше нет никого- кого вы имеете ввиду.
Отправлено: 20.08.25 - 07:49
Что вы так возбудились- простая констатация фактов- эти Сусанины, эти Бруты, эти Павлики Морозовы, ну а эти Матросовы.
чего тогда от людей хотите
чего тогда от людей хотите
Что вы так возбудились- простая констатация фактов- эти Сусанины, эти Бруты, эти Павлики Морозовы, ну а эти Матросовы.
Отправлено: 20.08.25 - 08:01
Капитан очевидность. С тем же успехом вы могли нам сообщить, что после дождя всё будет мокрое на улице. Мега-открытие.
Вы всем своим друзьям объявили, что теперь это земля ваша, чисто казахская, а не общая, как при СССР. И удивляетесь, что вашу землю кроме вас защищать никто не хочет
Маразм какой-то
Что вы так возбудились- простая констатация фактов
Что вы так возбудились- простая констатация фактов
Капитан очевидность. С тем же успехом вы могли нам сообщить, что после дождя всё будет мокрое на улице. Мега-открытие.
Вы всем своим друзьям объявили, что теперь это земля ваша, чисто казахская, а не общая, как при СССР. И удивляетесь, что вашу землю кроме вас защищать никто не хочет
Маразм какой-то
Отправлено: 20.08.25 - 11:12
От кого, от нашествия саранчи?
Так вроде обрабатывают..
что вашу землю кроме вас защищать никто не хочет
От кого, от нашествия саранчи?
Так вроде обрабатывают..
Отправлено: 20.08.25 - 12:19
Вот именно, никто и не собирается нападать, а Акрос уже панику развел, ему в спине нож мерещится)) Саба меня в предатели записал, обвинил что я детей и жену не защищаю
От кого, от нашествия саранчи? Так вроде обрабатывают..
От кого, от нашествия саранчи? Так вроде обрабатывают..
Вот именно, никто и не собирается нападать, а Акрос уже панику развел, ему в спине нож мерещится)) Саба меня в предатели записал, обвинил что я детей и жену не защищаю
Отправлено: 20.08.25 - 14:02
Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра и отличного настроения!
У нас на форуме отдельные "грамотеи" любят ярлыки русофобов вешать. Недавно смотрел видео интервью с лидером русских националистов России Д.Н.Дёмушкиным, где он говорит, что русофобия при советах была, сейчас тоже есть и усилилась в 2022 году. Понятно, что после вторжения России в Украину.
На мой взгляд Д.Н.Дёмушкин правильно говорит, что Россия не унитарное государство и граждане проживающие в национальных республиках должны изучать свои родные языки, развивать культуру, традиций и.т.д. Недавно мы на форуме обсуждали про записи в документах о национальной принадлежности, так с его слов в идентификации по этническому признаку в документах, нет ничего негативного.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.08.2025 - 15:03]
У нас на форуме отдельные "грамотеи" любят ярлыки русофобов вешать. Недавно смотрел видео интервью с лидером русских националистов России Д.Н.Дёмушкиным, где он говорит, что русофобия при советах была, сейчас тоже есть и усилилась в 2022 году. Понятно, что после вторжения России в Украину.
На мой взгляд Д.Н.Дёмушкин правильно говорит, что Россия не унитарное государство и граждане проживающие в национальных республиках должны изучать свои родные языки, развивать культуру, традиций и.т.д. Недавно мы на форуме обсуждали про записи в документах о национальной принадлежности, так с его слов в идентификации по этническому признаку в документах, нет ничего негативного.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.08.2025 - 15:03]
Отправлено: 20.08.25 - 17:46
Россия тоже так думала, но напали же на нее нацисты , которые 8 лет убивали русских в Донбассе?
Вот именно, никто и не собирается нападать, а
Россия тоже так думала, но напали же на нее нацисты , которые 8 лет убивали русских в Донбассе?
Отправлено: 20.08.25 - 18:35
С такими смелыми русскими ребятами, как ты, России нечего бояться
Россия тоже так думала, но напали же на нее нацисты , которые 8 лет убивали русских в Донбассе?
Россия тоже так думала, но напали же на нее нацисты , которые 8 лет убивали русских в Донбассе?
С такими смелыми русскими ребятами, как ты, России нечего бояться
Отправлено: 20.08.25 - 19:11
Отправлено: 20.08.25 - 19:18
Союзниками побеждающей стороны, вне зависимости от степени правоты в конфликте.
Союзниками побеждающей стороны, вне зависимости от степени правоты в конфликте.
Отправлено: 20.08.25 - 19:34
Ну типичный акрос - Интеллектуальный. Понты наше всё?!
Не думаю, по крайней мере его IQ, не выше моего:
Не думаю, по крайней мере его IQ, не выше моего:
Ну типичный акрос - Интеллектуальный. Понты наше всё?!
