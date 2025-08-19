Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане - министр транспорта
Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане - министр транспорта
Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане - министр транспорта
Отправлено: 19.08.25 - 19:16
Уровень износа железнодорожной сети в Казахстане составляет больше 50 процентов, сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. По словам чиновника, до 2030 года планируется строительство новых и модернизация 5 тысяч километров путей.
Отправлено: 19.08.25 - 19:16
Поразительно! 30 лет они повышали тарифы на перевозки под предлогом необходимости обновления старых и строительства новых путей. И где результат? В яхтах в Дубаи или особняках в Эмиратах? И как обычно никто с них не спросит, все свои.
Отправлено: 19.08.25 - 20:31
действительно мрак полнейший. Ушатали железную дорогу.
Отправлено: 19.08.25 - 22:36
Вот такая "работа" и отсутствие контроля, реальной ответственности привели к таким печальным событиям! И это не ошибка и не просчеты! На повестке дня: кто виноват и что делать с таким бардаком?
Отправлено: 20.08.25 - 08:13
Я очень много ездил по всей необьятной стране и последняя поезда в Аркалык на похороны брата,оставила удручающие впечатления. Именно по самой дороге, где рельсы и шипалы, последние так подустали ,что вагоны идут в разнос, качает так,что ощущения как пятибального шторма на корабле, по пути следования даже подросток выпал со второй полки.
Отправлено: 20.08.25 - 11:39
вот тебе на лицо 30 лет независимости... 57 процентов)...
Отправлено: 20.08.25 - 14:34
Хех..
Украинские железные дороги бомбят вот уже почти 4 года, но негодны почему то Казахстанские дороги на 60 процентов..
В Украине с ними все в порядке..
Странно..
Отправлено: 20.08.25 - 17:32
Приплетанты... Приплетанты никогда не меняются.
Отправлено: 20.08.25 - 18:41
Если бы ты работал, а не сидел тут сутками, приплетая Украину безо всякого повода, может и железные дороги были бы менее убитыми в Казахстане.
Если бы ты работал, а не сидел тут сутками, приплетая Украину безо всякого повода, может и железные дороги были бы менее убитыми в Казахстане.
Отправлено: 20.08.25 - 19:05
Примета такая есть - к повышению тарифов!
Примета такая есть - к повышению тарифов!
Отправлено: 20.08.25 - 19:25
виноваты!
ACROS: простая констатация фактов- эти Сусанины, эти Бруты, эти Павлики Морозовы, ну а эти Матросовы.
виноваты!
