≡ Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху, но сохранивший свою главную ценность
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52387
Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху, но сохранивший свою главную ценность
Отправлено: 20.08.25 - 12:12
Лейпциг — обычный немецкий город. Но и необычный одновременно. Такова особенность старинных городов. Город необычен тем, что ему удалось буквально восстать из руин после того, как во время войны 60% исторической части Лейпцига было разрушено. А ещё тем, что здесь создавали свою музыку Бах и Вагнер. Но не только этим, ведь Лейпциг многогранен.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1634
Re: Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху,...
Отправлено: 20.08.25 - 12:12
#1
Сколько раз город переименовывали?
Как часто меняют брусчатку? Как часто отключают свет на целый день? Сколько деревьев некронированных? Каждый ли год дороги перекатывают?

Без этой информации статья неполная 8-)
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
336
Re: Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху,...
Отправлено: 20.08.25 - 12:22
#2
В настоящий момент кофейня закрыта на реставрацию, однако летом 2024 года её планируют открыть для гостей.- Не устаревшая статейка??????
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1634
Re: Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху,...
Отправлено: 20.08.25 - 12:43
#3
Цитата:
Михаил:
устаревшая

Эти рекламщики вызывают балдеж)
Как будто не видят что и куда проплачивать. Как будто все щас в Лейпциг рванут
*****

В Европе (на которую мы так равняемся) берегут историю, архитектуру, старые здания. Мы же - обновить, снести, переименовать, переделать, все "отъединообразить", лишь бы от прошлого откреститься. Все в бетоне, стекле и пластике. Джунгли
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2645
Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху, но сохранивший свою главную ценность
Отправлено: 20.08.25 - 13:51
#4
Устаревшую информацию удалили из статьи.
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2117
Re: Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху,...
Отправлено: 20.08.25 - 16:37
#5
.....в статье замечено что немцы бережно относятся к своей старой архитектуре это по всей стране,а у нас что? триклятые коммуняки построили кинотеатр Кустанай несли ,военкомат историческое знание ненужна история,на бывшей обувной мельницу разнесли,что останется от вас мир в шопе, маркеты?
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7343
Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху, но сохранивший свою главную ценность
Отправлено: 20.08.25 - 17:30
#6
Цитата:
родом из Шанхая2022:
....в статье замечено что немцы бережно относятся к своей старой архитектуре это по всей стране,а у нас что? триклятые коммуняки построили кинотеатр Кустанай несли ,военкомат историческое знание ненужна история,на бывшей обувной мельницу разнесли,что останется от вас мир в шопе, маркеты?


Недавно обсуждали, построили мельницу при царе в 1906 году, долгие годы функционировала, позже находилось на балансе и на территории бывшей обувной фабрики (Обанкротилась), кинотеатр при советах построили, граждане посещали, соответственно было прибыльно для государства. В последствии оба объекта стали частными, содержать их стало не рентабельно и они были выведены из реестра памятников архитектуры при С.Кулагине, когда он был акимом Костанайской области. Как только здание выводится из реестра памятников, оно становится обычной собственностью частника.

Подробнее здесь:
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1634
Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху, но сохранивший свою главную ценность
Отправлено: 20.08.25 - 17:32
#7
Цитата:
родом из Шанхая2022:
а у нас что?

Идеологически устаревшие улицы, видимо "постыдное" советское прошлое, отрешенность от других стран, отворот от своей истории.

Зачем нам обувная фабрика если шить мы не умеем? Из производства нам наверно только пивзавод да dep с баянсулу нужно.
Хлеб у нас - отвратительный, хотя мы очень даже хлебный край. Уперлись, как бараны в слово "социальный" - таким социальным хлебом даже собаку кормить стыдно. Мы все про... щелкали, но пытаемся кивать на западные примеры))
