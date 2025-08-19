Re: Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане -...

Отправлено: - 08:13

Я очень много ездил по всей необьятной стране и последняя поезда в Аркалык на похороны брата,оставила удручающие впечатления. Именно по самой дороге, где рельсы и шипалы, последние так подустали ,что вагоны идут в разнос, качает так,что ощущения как пятибального шторма на корабле, по пути следования даже подросток выпал со второй полки.