Re: «Криво у тебя висит!» - Последние штрихи наводят в первый...

Отправлено: - 14:53

Сделать цон в ресторане - с винтовыми лестницами, глянцевой плиткой на полу и ступеньках, с основным залом на втором этаже - было заведомо провальной идеей. Сколько людей там падало?

Парковка - никакая, условия - ужасные - как лабиринт-муравейник.



Надеюсь в старом-новом здании будет лучше, или хотя бы как было (до переезда в Метрополь)