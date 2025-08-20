НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ «Криво у тебя висит!» - Последние штрихи наводят в первый день работы ЦОНа на новом-старом месте в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52387
«Криво у тебя висит!» - Последние штрихи наводят в первый день работы ЦОНа на новом-старом месте в Костанае
Отправлено: 20.08.25 - 14:29
Вывеску зоны самообслуживания рабочий на стремянке вешает прямо посреди очереди в эту самую зону. Помощники замечают: «Криво у тебя висит!». Что говорят о новом (но старом) месте размещения ЦОНа № 1 его посетители - в репортаже корреспондента «НГ».
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45898
Re: «Криво у тебя висит!» - Последние штрихи наводят в первый...
Отправлено: 20.08.25 - 14:29
#1
Главное отобранное здание ушатали, и теперь его под снос
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1634
Re: «Криво у тебя висит!» - Последние штрихи наводят в первый...
Отправлено: 20.08.25 - 14:53
#2
Сделать цон в ресторане - с винтовыми лестницами, глянцевой плиткой на полу и ступеньках, с основным залом на втором этаже - было заведомо провальной идеей. Сколько людей там падало?
Парковка - никакая, условия - ужасные - как лабиринт-муравейник.

Надеюсь в старом-новом здании будет лучше, или хотя бы как было (до переезда в Метрополь)
