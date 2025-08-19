НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28480
Флуд и оффтопик (часть 9)
19.08.25 - 12:01
#8551
Цитата:
ACROS:
Конечно уловил: -

Ну вот, а чего тогда от людей хотите?
таноми52
таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4335
Флуд и оффтопик (часть 9)
19.08.25 - 16:15
#8552
Цитата:
ACROS:
едакция, модератор, цензор или кто то смотрящий -не удаляют, значит ничего ПРОТИВОЗАКОННОГО я не пишу и то что я выразил - ДОПУСКАЕМОЕ.


Вообще-то я врождённое чувство такта имела в виду, а не официозы
Наивная, откуда бы ему здесь взяться!


Цитата:
ACROS:
не нашего МЁРТВОфорумного эрзац Маркса,


Маркс по "уровню развития" номер один на форуме!
Но если бабы Нюры не в состоянии это понять, то это не проблема Маркса
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45898
Флуд и оффтопик (часть 9)
19.08.25 - 20:02
#8553
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикол

maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28480
Флуд и оффтопик (часть 9)
19.08.25 - 23:19
#8554
Цитата:
111:
Прикол

Где? Что именно тебя развеселило?
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8376
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.08.25 - 07:46
#8555
Цитата:
таноми52:
откуда бы ему здесь взяться!


Ну конечно: лохи деревенские, щи лаптями хлебают, а туда же в КАЛАШНИЙ ряд.

Цитата:
таноми52:
"уровню развития" номер один на форуме


Не думаю, по крайней мере его IQ, не выше моего: голая перепечатка абзацев из статей и изречении- это не показатель "уровня развития", скорее умственная находчивость.

Цитата:
таноми52:
бабы Нюры


Кроме вас - женского пола, тут больше нет никого- кого вы имеете ввиду.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8376
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.08.25 - 07:49
#8556
Цитата:
maxsaf:
чего тогда от людей хотите


Что вы так возбудились- простая констатация фактов- эти Сусанины, эти Бруты, эти Павлики Морозовы, ну а эти Матросовы.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28480
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.08.25 - 08:01
#8557
Цитата:
ACROS:
Что вы так возбудились- простая констатация фактов

Капитан очевидность. С тем же успехом вы могли нам сообщить, что после дождя всё будет мокрое на улице. Мега-открытие. :lol:

Вы всем своим друзьям объявили, что теперь это земля ваша, чисто казахская, а не общая, как при СССР. И удивляетесь, что вашу землю кроме вас защищать никто не хочет :lol:
Маразм какой-то
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45898
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.08.25 - 11:12
#8558
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
что вашу землю кроме вас защищать никто не хочет :lol:

От кого, от нашествия саранчи?
Так вроде обрабатывают..
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28480
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.08.25 - 12:19
#8559
Цитата:
111:
От кого, от нашествия саранчи? Так вроде обрабатывают..

Вот именно, никто и не собирается нападать, а Акрос уже панику развел, ему в спине нож мерещится)) Саба меня в предатели записал, обвинил что я детей и жену не защищаю :lol:
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7343
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.08.25 - 14:02
#8560
Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра и отличного настроения!

У нас на форуме отдельные "грамотеи" любят ярлыки русофобов вешать. Недавно смотрел видео интервью с лидером русских националистов России Д.Н.Дёмушкиным, где он говорит, что русофобия при советах была, сейчас тоже есть и усилилась в 2022 году. Понятно, что после вторжения России в Украину.

На мой взгляд Д.Н.Дёмушкин правильно говорит, что Россия не унитарное государство и граждане проживающие в национальных республиках должны изучать свои родные языки, развивать культуру, традиций и.т.д. Недавно мы на форуме обсуждали про записи в документах о национальной принадлежности, так с его слов в идентификации по этническому признаку в документах, нет ничего негативного.




[Исправлено: Kairat stayer, 20.08.2025 - 15:03]
