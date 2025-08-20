Лейпциг — немецкий город, претерпевший колоссальную разруху, но сохранивший свою главную ценность
Отправлено: 20.08.25 - 12:12
Лейпциг — обычный немецкий город. Но и необычный одновременно. Такова особенность старинных городов. Город необычен тем, что ему удалось буквально восстать из руин после того, как во время войны 60% исторической части Лейпцига было разрушено. А ещё тем, что здесь создавали свою музыку Бах и Вагнер. Но не только этим, ведь Лейпциг многогранен. Читать новость
Эти рекламщики вызывают балдеж) Как будто не видят что и куда проплачивать. Как будто все щас в Лейпциг рванут *****
В Европе (на которую мы так равняемся) берегут историю, архитектуру, старые здания. Мы же - обновить, снести, переименовать, переделать, все "отъединообразить", лишь бы от прошлого откреститься. Все в бетоне, стекле и пластике. Джунгли
.....в статье замечено что немцы бережно относятся к своей старой архитектуре это по всей стране,а у нас что? триклятые коммуняки построили кинотеатр Кустанай несли ,военкомат историческое знание ненужна история,на бывшей обувной мельницу разнесли,что останется от вас мир в шопе, маркеты?
родом из Шанхая2022: ....в статье замечено что немцы бережно относятся к своей старой архитектуре это по всей стране,а у нас что? триклятые коммуняки построили кинотеатр Кустанай несли ,военкомат историческое знание ненужна история,на бывшей обувной мельницу разнесли,что останется от вас мир в шопе, маркеты?
Недавно обсуждали, построили мельницу при царе в 1906 году, долгие годы функционировала, позже находилось на балансе и на территории бывшей обувной фабрики (Обанкротилась), кинотеатр при советах построили, граждане посещали, соответственно было прибыльно для государства. В последствии оба объекта стали частными, содержать их стало не рентабельно и они были выведены из реестра памятников архитектуры при С.Кулагине, когда он был акимом Костанайской области. Как только здание выводится из реестра памятников, оно становится обычной собственностью частника.
Идеологически устаревшие улицы, видимо "постыдное" советское прошлое, отрешенность от других стран, отворот от своей истории.
Зачем нам обувная фабрика если шить мы не умеем? Из производства нам наверно только пивзавод да dep с баянсулу нужно. Хлеб у нас - отвратительный, хотя мы очень даже хлебный край. Уперлись, как бараны в слово "социальный" - таким социальным хлебом даже собаку кормить стыдно. Мы все про... щелкали, но пытаемся кивать на западные примеры))
Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать