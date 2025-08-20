Отправлено: - 17:30

родом из Шанхая2022:

....в статье замечено что немцы бережно относятся к своей старой архитектуре это по всей стране,а у нас что? триклятые коммуняки построили кинотеатр Кустанай несли ,военкомат историческое знание ненужна история,на бывшей обувной мельницу разнесли,что останется от вас мир в шопе, маркеты?

Цитата:Недавно обсуждали, построили мельницу при царе в 1906 году, долгие годы функционировала, позже находилось на балансе и на территории бывшей обувной фабрики (Обанкротилась), кинотеатр при советах построили, граждане посещали, соответственно было прибыльно для государства. В последствии оба объекта стали частными, содержать их стало не рентабельно и они были выведены из реестра памятников архитектуры при С.Кулагине, когда он был акимом Костанайской области. Как только здание выводится из реестра памятников, оно становится обычной собственностью частника.Подробнее здесь: