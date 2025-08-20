НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Петиция об отмене обязательной школьной формы: ответ министерства
20.08.25 - 10:33
В Казахстане разгорелась дискуссия вокруг обязательной школьной формы. В начале августа в сети появилась петиция, авторы которой предлагают отказаться от строгих требований к одежде учеников и ввести более свободный дресс-код.
Re: Петиция об отмене обязательной школьной формы: ответ...
20.08.25 - 10:33
#1
Если гнутся чё не гнуть?
Покупайте форму за 130 вы сами на это согласны
