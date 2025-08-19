НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Пришлось зарезать коров, чтоб рассчитаться" - Бывшие односельчане выясняют отношения в суде Костанайской области после того, как влезли в долги на 200 млн тенге
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52386
"Пришлось зарезать коров, чтоб рассчитаться" - Бывшие односельчане выясняют отношения в суде Костанайской области после того, как влезли в долги на 200 млн тенге
Отправлено: 19.08.25 - 22:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из потерпевших сначала взял для подсудимых кредит на 15 млн тенге. Когда те с опозданием приехали к нему домой, подумал, что они решили вернуть долг. Закончилась встреча еще одним кредитом на 10 млн тенге, который взяла... жена потерпевшего.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1062
Re: "Пришлось зарезать коров, чтоб рассчитаться" -...
Отправлено: 19.08.25 - 22:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас капитализм и тем будущим "горе бизнесменам" все равно на ваши отношения в прошедшем времени когда были другие отношения, где сосед и друг и брат! Сейчас не то время, чтобы занимать деньги друганам и братишкам, а теперь возьмите у них назад эти деньги" Не занимай никому и никогда, будешь до самой старости спать спокойно и не надо ссылаться на жалость, на излишнюю доверчивость!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7685
Re: "Пришлось зарезать коров, чтоб рассчитаться" -...
Отправлено: 20.08.25 - 08:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем так легко раздают кредиты, стоило мне обратиться в банк Центркредит, сотрудница надменно запретила даже близко к ним подходить в течении 15 лет. Да, были у меня проблемы с оплатой по кредиту , когда какие-то идиоты запрещали продавать пиво до ста метров, так я сам же дал обьявление и нашел клиента и продал проблемный обьект
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 116, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 115
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS