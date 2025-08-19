Re: "Пришлось зарезать коров, чтоб рассчитаться" -...

Отправлено: - 22:42

Сейчас капитализм и тем будущим "горе бизнесменам" все равно на ваши отношения в прошедшем времени когда были другие отношения, где сосед и друг и брат! Сейчас не то время, чтобы занимать деньги друганам и братишкам, а теперь возьмите у них назад эти деньги" Не занимай никому и никогда, будешь до самой старости спать спокойно и не надо ссылаться на жалость, на излишнюю доверчивость!