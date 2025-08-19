Re: Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане -...

Отправлено: - 19:16

Поразительно! 30 лет они повышали тарифы на перевозки под предлогом необходимости обновления старых и строительства новых путей. И где результат? В яхтах в Дубаи или особняках в Эмиратах? И как обычно никто с них не спросит, все свои.