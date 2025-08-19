Re: Про ОСИ и ПДП - Проблемы жилищных отношений обсудили депутат...

Отправлено: - 22:27

Это просто игра слов! Законы есть, исполнители есть, но они саботируют законы, если некоторым это невыгодно! На сегодняшний день никто толком не работает ни с собственниками квартир и нежилых помещений, ни с ИП, ни с ТОО в этом направлении, то есть не обучает их правовым нормам в области жилищных отношений,поэтому происходят стычки между ними из-за незнания законов, а где акимат города, где ЖКХ, где жилищная комиссия, земельный комитет, где депутаты маслихата города и области! Никто в гос-ве не обучает и не пытается обучить специалистов: сантехников, электриков, маляров, штукатуров, плотников и других! Воз и ныне там! Маслихат тоже молчит, а ведь по Конституции РК, он представляет интересы целого региона! Они обязаны быть на этом сходе (собрании), но их нет, видимо не пригласили! Есть только депутат Мажилиса РК от партии ОСДП и кроме говорильни о футболе, т.е. о том, что ничего не делается органами и как будут депутаты исправлять ситуацию не сказано, это самое главное! Все что говорилось на этом сходе, все это сказано и указано в Законах РК, многие депутаты не знают, что остались лишь две формы управления: это ОСИ и непосредственное совместное управление! КСК и Управляющая компания это субъекты управления объектами кондоминиума, то есть это услугодатели! Остальное, это ПКСК, ЖК, ТОО, ИП, ПТ, и другие формы с 15 сентября 2025 года канут в лету! Им помогут кануть по закону о жилищных отношениях, власть города республиканского значения, городской и областной маслихаты, прокуратура региона! Надо не болтовней заниматься, а работать всей власти, конечно если она знает правовые нормы и хочет исполнять законы страны! Ведь Президент РК отметил, что в стране уже есть Закон, осталось навести Порядок! Далее, причем тут власть, если сами собственники саботируют закон о жилищных отношениях, не регистрируя свой дом в юстиции как объект кондоминиума, с выделением доли каждому собственнику квартиры его доли в общем имуществе МЖД! Сейчас субъекты управления многоквартирного жилого дома (далее, МЖД), т.е. КСК, Управляющие компании, которые уже содержат общее имущество, находящееся в МЖД, будут обязаны с 15 сентября 2025 года под страхом быть наказаны по ст. 320 КоАП в размере 50 МРП, в банке 2-го уровня открыть текущий, накопительный счет на каждый МЖД. А кто такие управляющие компании, а это субъект предпринимательства, оказывающий услуги по управлению объектом кондоминиума, т.е. МЖД, на основании заключенного договора с ОСИ или протокола собрания собственников квартир, нежилых помещений МЖД. Что касается продажи застройщиками подвалов, депутат видимо не знает, что еще с 2023 года в пункте 8 статьи 31 Закона о жилищных отношениях указано именно "отчуждение общего имущества, куда входит и подвал МЖД в соответствии с предусмотренной ПСД на МЖД в индивидуальную(раздельную) собственность не допускается!. Он же участвует в принятии законов, а это знать должен! Поэтому власти, депутаты, будучи на каникулах, обязаны обучать правовой грамотности собственников квартир, нежилых помещений в области жилищных отношений, а не провоцировать людей друг против друга!