≡ Эко-инициативы Pinko: как бренд следует принципам устойчивой моды
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52384
Эко-инициативы Pinko: как бренд следует принципам устойчивой моды
Отправлено: 19.08.25 - 20:52
Сегодня устойчивое развитие и экологическая ответственность – важнейшие тренды мировой модной индустрии. Итальянский бренд Pinco, известный своими стильными коллекциями, активно поддерживает эти инициативы, внедряя передовые технологии и экологически безопасные практики.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45895
Re: Эко-инициативы Pinko: как бренд следует принципам устойчивой...
Отправлено: 19.08.25 - 20:52
#1
А что это за афро африканец или афроевропеец, это кто?
