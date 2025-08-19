НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане - министр транспорта
 
 
Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане - министр транспорта
19.08.25 - 19:19
Уровень износа железнодорожной сети в Казахстане составляет больше 50 процентов, сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. По словам чиновника, до 2030 года планируется строительство новых и модернизация 5 тысяч километров путей.
Дантист: Re: Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане
19.08.25 - 19:16
#1
Поразительно! 30 лет они повышали тарифы на перевозки под предлогом необходимости обновления старых и строительства новых путей. И где результат? В яхтах в Дубаи или особняках в Эмиратах? И как обычно никто с них не спросит, все свои.
рихард: Re: Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане
19.08.25 - 20:31
#2
действительно мрак полнейший. Ушатали железную дорогу.
абике: Re: Более половины железнодорожных путей изношены в Казахстане
19.08.25 - 22:36
#3
Вот такая "работа" и отсутствие контроля, реальной ответственности привели к таким печальным событиям! И это не ошибка и не просчеты! На повестке дня: кто виноват и что делать с таким бардаком?
