vofkakst:

Парадокс

[Исправлено: Сабыр, 19.08.2025 - 14:53]

Цитата:А прикинь чё делать кто родился в Целинограде?Как их родной город только не сношали переименованиямиОни что пишут? Поэтому считаю правильным писать где родился,а никак потом будут изощряться. Я родился в Кустанае и буду писать так.