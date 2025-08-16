НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52379
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый город имеет собственный жизненный путь, который во многом напоминает биографию человека: этапы младенчества, юности, зрелости и, наконец, старости. Начало существования города Костаная в потоке истории было связано с политическим решением администрации Российской империи...
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3819
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 09:15
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё вопрос по карте. Церковь на карте это Константино-Еленинская церковь по Назарбаева или снесенный в 38 году Свято-Никольский собор на месте нынешнего памятника Байтурсынову? Если первый вариант, то получается в районе Нефтебазы было кладбище, если второй вариант, то кладбище было где-то в районе чуть левее от ЖД вокзала.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2644
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 11:58
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Игорь Нидерер, вы уверены в правильности подписи под этой фотографией?

Такие сведения нам сообщили в музее. Спасибо за уточнение.
Цитата:
юля елиссева:
На последнем фото мост не через Тобол, а через речку Тогузак.

И вам спасибо.
Цитата:
юля елиссева:
И ещё вопрос по карте.

Уточню у автора статьи.
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1630
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 12:20
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что смешного?

То, что не кОстанай - наше историческое название, а Николаевск или Кустанай.
Видоизменение языка тут не в счёт.
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3819
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 12:24
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Уточню у автора статьи.

Хотя проанализровав карту, сделала вывод, что, скорее всего это не Константино-Еленинская церковь и не Свято-Никольский собор. Скорее всего это улица Большая, нынешняя Аль-Фараби, а церковь другая, та, что стояла на месте нынешнего областного акимата. Справа от кладбища на карте, это скорее всего озеро, которое было на месте нынешней площади Целинников, Каздрама и осушенное в 50-годы. Получается, что на территории где сейчас строят Аквапарк, ДК Химик, на территории бывшего Химзавода и магазина Радуга раньше кладбище было? Определенно с этой картой знающим людям стоит поработать. Но не тем музейным работникам, которые не знают, через какую реку мост в 13-ом году построили.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18333
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 13:27
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
То, что не кОстанай - наше историческое название

Именно что Костанай
Цитата:
vofkakst:
а Николаевск или Кустанай. Видоизменение языка тут не в счёт.

Николаевск временное название
Изначальное кус-костанай
Правила видоизменения языка как раз в счёт
Қостанай вот историческое название по правилам казахского языка
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18333
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 13:30
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Давай. Новая власть требует ценники с казахским языком

Где такие правила? Чтобы ценники с цифрами были на Казахском? Опять в двух соснах запутался перепутав ценники и наименование товара? Цитата:
maxsaf:
Кто-то делает это добровольно, кого-то насильно заставляют, пугая штрафами. Или это другое?

Что другое? Что кто-то добровольно товар на два языка переводит а кто-то под угрозой штрафа?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1630
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 14:25
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Именно что

Прям баба яга против)))
Профайл
A
§ Almasbek
(Пользователи)
Регистрация:
06.02.24
Сообщений:
2
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 14:50
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это церковь по улице Назарбаева. Перед ней находилась Михайловская площадь. А кладбище расположилось в районе нынешнего Центрального стадиона.
Профайл
A
§ Almasbek
(Пользователи)
Регистрация:
06.02.24
Сообщений:
2
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 15:04
#23
Комментарий удален модератором.
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3819
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 15:26
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Almasbek:
Это церковь по улице Назарбаева.

Спасибо за ответ господин Абсадык! Если церковь по Назарбаева, тогда всё сходится это кладбище в районе Парка Победы и Центрального стадиона. А есть ли та карта Костаная целиком? Хотелось бы сопоставить её с нынешней картой нашего города.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28477
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 20:28
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где такие правила? Чтобы ценники с цифрами были на Казахском? Опять в двух соснах запутался перепутав ценники и наименование товара?

Ты прекрасно понял, о каких ценниках я говорю. Ценники с цифрами не исключают содержания в них текстовой информации в виде наименований продукции.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18333
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 19.08.25 - 11:00
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Прям баба яга против

баба яга против утрирования))
надо же разбираться в языкознании Цитата:
maxsaf:
Ценники с цифрами не исключают содержания в них текстовой информации в виде наименований продукции.

ценники с цифрами это ценник.точка
наименование товара идет отдельно
ты цифры подделывал?)) или наименование товара не мог на два языка сделать?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28477
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 19.08.25 - 11:57
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ценники с цифрами это ценник.точка

Иди проспись сначала, а потом спорь:

Цитата:
Ценник - это карточка или другой носитель информации, на котором указана цена товара и его название. Он является публичной офертой, то есть предложением продать товар по указанной цене. В идеале, ценник должен быть оформлен в соответствии с определенными требованиями, чтобы избежать путаницы и возможных штрафов, как отмечает издание Дело-пресс. 

Что такое ценник:

Информационный носитель:

Ценник содержит информацию о товаре и его цене. 

Публичная оферта:

Предложение купить товар по указанной цене. 

Обязательные элементы:

На ценнике должны быть указаны наименование товара, цена, а также, при необходимости, сорт и другие характеристики. 

:lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28477
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 19.08.25 - 11:59
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или наименование товара не мог на два языка сделать?

А зачем? Мне это было не нужно. Мои клиенты и так понимали. А кто не понимал - таких не было ;-)
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1630
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 19.08.25 - 12:36
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
надо же разбираться в языкознании

И не надо путать языкознание с переписыванием и переиначиванием истории.

В моем свидетельстве о рождении указано место рождения - г. Кустанай , Кустанайская область. Когда я делал удостоверение, девочка с нарощенными в кОстанае ресничками, мне зарядила, что я ошибся в написании места рождения. Парадокс. Что я родился в кОстанае))) в те времена не было ошалелых она...ономастов, у которых хронический зуд на этой теме
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS