≡ Казахстанцам вернут переплату за тепло: как узнать сумму
 
 
Казахстанцам вернут переплату за тепло: как узнать сумму
Отправлено: 19.08.25 - 12:10
В Казахстане завершили перерасчёт платы за отопление со стороны потребителей, не имеющих счётчиков, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий. В результате потребителям вернут переплаченные 1,555 млрд тенге.
Re: Казахстанцам вернут переплату за тепло: как узнать сумму
Отправлено: 19.08.25 - 12:10
.....а вот кто топит дровами,углём и газом может сделают перерасчёт?у меня все платежи имеются....
