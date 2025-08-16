Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
Каждый город имеет собственный жизненный путь, который во многом напоминает биографию человека: этапы младенчества, юности, зрелости и, наконец, старости. Начало существования города Костаная в потоке истории было связано с политическим решением администрации Российской империи...
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 09:15
И ещё вопрос по карте. Церковь на карте это Константино-Еленинская церковь по Назарбаева или снесенный в 38 году Свято-Никольский собор на месте нынешнего памятника Байтурсынову? Если первый вариант, то получается в районе Нефтебазы было кладбище, если второй вариант, то кладбище было где-то в районе чуть левее от ЖД вокзала.
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 11:58
Цитата:
Такие сведения нам сообщили в музее. Спасибо за уточнение.
Цитата:
И вам спасибо.
Цитата:
Уточню у автора статьи.
dvb:
Игорь Нидерер, вы уверены в правильности подписи под этой фотографией?
Такие сведения нам сообщили в музее. Спасибо за уточнение.
Цитата:
юля елиссева:
И вам спасибо.
Цитата:
юля елиссева:
Уточню у автора статьи.
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 12:20
Цитата:
То, что не кОстанай - наше историческое название, а Николаевск или Кустанай.
Видоизменение языка тут не в счёт.
abaika95:
То, что не кОстанай - наше историческое название, а Николаевск или Кустанай.
Видоизменение языка тут не в счёт.
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 12:24
Цитата:
Хотя проанализровав карту, сделала вывод, что, скорее всего это не Константино-Еленинская церковь и не Свято-Никольский собор. Скорее всего это улица Большая, нынешняя Аль-Фараби, а церковь другая, та, что стояла на месте нынешнего областного акимата. Справа от кладбища на карте, это скорее всего озеро, которое было на месте нынешней площади Целинников, Каздрама и осушенное в 50-годы. Получается, что на территории где сейчас строят Аквапарк, ДК Химик, на территории бывшего Химзавода и магазина Радуга раньше кладбище было? Определенно с этой картой знающим людям стоит поработать. Но не тем музейным работникам, которые не знают, через какую реку мост в 13-ом году построили.
Тимур Гафуров:
Хотя проанализровав карту, сделала вывод, что, скорее всего это не Константино-Еленинская церковь и не Свято-Никольский собор. Скорее всего это улица Большая, нынешняя Аль-Фараби, а церковь другая, та, что стояла на месте нынешнего областного акимата. Справа от кладбища на карте, это скорее всего озеро, которое было на месте нынешней площади Целинников, Каздрама и осушенное в 50-годы. Получается, что на территории где сейчас строят Аквапарк, ДК Химик, на территории бывшего Химзавода и магазина Радуга раньше кладбище было? Определенно с этой картой знающим людям стоит поработать. Но не тем музейным работникам, которые не знают, через какую реку мост в 13-ом году построили.
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 13:27
Цитата:
Именно что Костанай
Цитата:
Николаевск временное название
Изначальное кус-костанай
Правила видоизменения языка как раз в счёт
Қостанай вот историческое название по правилам казахского языка
vofkakst:
Именно что Костанай
Цитата:
vofkakst:
Николаевск временное название
Изначальное кус-костанай
Правила видоизменения языка как раз в счёт
Қостанай вот историческое название по правилам казахского языка
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 13:30
Цитата:
Где такие правила? Чтобы ценники с цифрами были на Казахском? Опять в двух соснах запутался перепутав ценники и наименование товара? Цитата:
Что другое? Что кто-то добровольно товар на два языка переводит а кто-то под угрозой штрафа?
maxsaf:
Где такие правила? Чтобы ценники с цифрами были на Казахском? Опять в двух соснах запутался перепутав ценники и наименование товара? Цитата:
maxsaf:
Что другое? Что кто-то добровольно товар на два языка переводит а кто-то под угрозой штрафа?
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 14:25
Цитата:
Прям баба яга против)))
abaika95:
Прям баба яга против)))
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 14:50
Это церковь по улице Назарбаева. Перед ней находилась Михайловская площадь. А кладбище расположилось в районе нынешнего Центрального стадиона.
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 15:04
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 15:26
Цитата:
Спасибо за ответ господин Абсадык! Если церковь по Назарбаева, тогда всё сходится это кладбище в районе Парка Победы и Центрального стадиона. А есть ли та карта Костаная целиком? Хотелось бы сопоставить её с нынешней картой нашего города.
Almasbek:
Спасибо за ответ господин Абсадык! Если церковь по Назарбаева, тогда всё сходится это кладбище в районе Парка Победы и Центрального стадиона. А есть ли та карта Костаная целиком? Хотелось бы сопоставить её с нынешней картой нашего города.
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 20:28
Цитата:
Ты прекрасно понял, о каких ценниках я говорю. Ценники с цифрами не исключают содержания в них текстовой информации в виде наименований продукции.
abaika95:
Ты прекрасно понял, о каких ценниках я говорю. Ценники с цифрами не исключают содержания в них текстовой информации в виде наименований продукции.
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 19.08.25 - 11:00
Цитата:
баба яга против утрирования))
надо же разбираться в языкознании Цитата:
ценники с цифрами это ценник.точка
наименование товара идет отдельно
ты цифры подделывал?)) или наименование товара не мог на два языка сделать?
vofkakst:
баба яга против утрирования))
надо же разбираться в языкознании Цитата:
maxsaf:
ценники с цифрами это ценник.точка
наименование товара идет отдельно
ты цифры подделывал?)) или наименование товара не мог на два языка сделать?
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 19.08.25 - 11:57
Цитата:
Иди проспись сначала, а потом спорь:
Цитата:
abaika95:
Иди проспись сначала, а потом спорь:
Цитата:
Ценник - это карточка или другой носитель информации, на котором указана цена товара и его название. Он является публичной офертой, то есть предложением продать товар по указанной цене. В идеале, ценник должен быть оформлен в соответствии с определенными требованиями, чтобы избежать путаницы и возможных штрафов, как отмечает издание Дело-пресс.
Что такое ценник:
Информационный носитель:
Ценник содержит информацию о товаре и его цене.
Публичная оферта:
Предложение купить товар по указанной цене.
Обязательные элементы:
На ценнике должны быть указаны наименование товара, цена, а также, при необходимости, сорт и другие характеристики.
Что такое ценник:
Информационный носитель:
Ценник содержит информацию о товаре и его цене.
Публичная оферта:
Предложение купить товар по указанной цене.
Обязательные элементы:
На ценнике должны быть указаны наименование товара, цена, а также, при необходимости, сорт и другие характеристики.
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 19.08.25 - 11:59
Цитата:
А зачем? Мне это было не нужно. Мои клиенты и так понимали. А кто не понимал - таких не было
abaika95:
А зачем? Мне это было не нужно. Мои клиенты и так понимали. А кто не понимал - таких не было
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 19.08.25 - 12:36
Цитата:
И не надо путать языкознание с переписыванием и переиначиванием истории.
В моем свидетельстве о рождении указано место рождения - г. Кустанай , Кустанайская область. Когда я делал удостоверение, девочка с нарощенными в кОстанае ресничками, мне зарядила, что я ошибся в написании места рождения. Парадокс. Что я родился в кОстанае))) в те времена не было ошалелых она...ономастов, у которых хронический зуд на этой теме
abaika95:
И не надо путать языкознание с переписыванием и переиначиванием истории.
В моем свидетельстве о рождении указано место рождения - г. Кустанай , Кустанайская область. Когда я делал удостоверение, девочка с нарощенными в кОстанае ресничками, мне зарядила, что я ошибся в написании места рождения. Парадокс. Что я родился в кОстанае))) в те времена не было ошалелых она...ономастов, у которых хронический зуд на этой теме
