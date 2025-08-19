НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Центральный ЦОН возвращается на прежнее место в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52379
Центральный ЦОН возвращается на прежнее место в Костанае
Отправлено: 19.08.25 - 11:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже в среду, 20 августа, Центр обслуживания населения №1 вернется в здание, где когда-то и работал. Ремонт здания по адресу ул. Тәуелсіздік, 114, где до недавнего времени располагался Центр миграционных услуг, завершился.
Читать новость

С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1760
Re: Центральный ЦОН возвращается на прежнее место в Костанае
Отправлено: 19.08.25 - 11:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё из ЗАГСа сна КСК убрали? Там так классно. Никого народу.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS