Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил

Отправлено: - 11:41

Чисто женские натянутые эмоции.

Основная масса пенсионеров оформляют это "между делом", не сильно отвлекаясь от жизни и работы.

Ни я, ни моя жена даже толком не помним, когда и как это происходило.

Вроде бы собрали нужные бумаги, сходили в ЦОН... Там их проверили, дали какие-то замечания. Мы их учли и в нужную дату весь пакет ушёл по назначению. Всё.

Никаких нервотрёпок.