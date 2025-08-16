НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52379
Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 11:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сбор документов к пенсии напоминал тот еще квест. Впечатление было такое, что граждане всеми силами пытаются найти и доказать свои года, а государство заинтересовано в обратном. Ткнутая пальцем дамой в местном пенсионном отделении выцветшая печать потребовала усилий почти в полгода на подтверждение.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18333
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 17.08.25 - 14:59
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ваше пофиг, я даже статью не читал.

Не читал но суждение имею
Классика
У вас всё так)
Цитата:
maxsaf:
Они и так были нормальные
Поэтому твой бизнес и провалился)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28477
Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 17.08.25 - 22:33
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не читал но суждение имею

Чтобы тебя осуждать - статью читать не обязательно ))

Цитата:
abaika95:
Поэтому твой бизнес и провалился)

Кто тебе сказал?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18333
Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 19.08.25 - 11:01
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Чтобы тебя осуждать - статью читать не обязательно

так ты и осуждать то не умеешь)
Цитата:
maxsaf:
Кто тебе сказал?

налоговая)
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2420
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 19.08.25 - 11:41
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чисто женские натянутые эмоции.
Основная масса пенсионеров оформляют это "между делом", не сильно отвлекаясь от жизни и работы.
Ни я, ни моя жена даже толком не помним, когда и как это происходило.
Вроде бы собрали нужные бумаги, сходили в ЦОН... Там их проверили, дали какие-то замечания. Мы их учли и в нужную дату весь пакет ушёл по назначению. Всё.
Никаких нервотрёпок.
Профайл
XML / RSS