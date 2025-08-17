Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 17.08.25 - 14:57
И слова президента Казахстана о названиях «Алматы» или «Алма-Ата» я ощущаю как призыв не делать из мухи слона. И в самом деле, мало ли у президентов головной боли? К тому же, хотя я и русскоязычный, но мне, например, не понадобилось никакого привыкания к новому звучанию названия южной столицы.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 17.08.25 - 14:57
Как всегда после прочитанного не смог уловить вывод автора
Обо всем и ни о чем.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 17.08.25 - 15:22
Размышление на уровне - это СВО, это Защита Родины, это Война или это просто уничтожение одного сильного слабого..
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 17.08.25 - 17:07
Цитата:
Просто процесс познания должен идти от простого к сложному, а не наоборот. Начните с чего-нибудь попроще, почитайте инструкцию к освежителю воздуха, потом переходите к шампуню, гелю для душа и т.д. Через несколько лет повторите прочтение этой статьи, может что-то и уловите.
Цитата:
НГ, умоляю, найдите родственников этого человека. Им давно уже пора бить во все колокола, субъекту везде СВО мерещится. Может обряд экзорцизма нужно провести, изгнать бесов, освободить головной мозг от морока? А то получается как в анекдоте:
- Ну где же вы, больной, на картинке с деревом, видите женскую грудь?
- А я её, доктор, везде вижу!
З.Ы. И почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот этот форум. Скучно, девушки! (Остап Б.)
Просто процесс познания должен идти от простого к сложному, а не наоборот. Начните с чего-нибудь попроще, почитайте инструкцию к освежителю воздуха, потом переходите к шампуню, гелю для душа и т.д. Через несколько лет повторите прочтение этой статьи, может что-то и уловите.
НГ, умоляю, найдите родственников этого человека. Им давно уже пора бить во все колокола, субъекту везде СВО мерещится. Может обряд экзорцизма нужно провести, изгнать бесов, освободить головной мозг от морока? А то получается как в анекдоте:
- Ну где же вы, больной, на картинке с деревом, видите женскую грудь?
- А я её, доктор, везде вижу!
З.Ы. И почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот этот форум. Скучно, девушки! (Остап Б.)
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 17.08.25 - 17:47
Уважаемый Маркс, ну почему же "мерещится"? Персонаж целенаправленно "приплетает". За идею ли, за оклад ли, не суть. То ли работа, то ли хобби.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 17.08.25 - 18:43
Цитата:
Цитата:
Абайка, попробуйте, воспользуйтесь советом: - очевидно Маркс прошёл все эти ЭТАПЫ (от амёбы до сложных организмов), только вот очевидно - результаты у всех будут разные.
Цитата:
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 17.08.25 - 20:52
Цитата:
Стыдно уважаемому аграрию не знать школьную биологию. Эти этапы развития прошел не только лишь Маркс, мало кто смог этого не сделать. Ибо упомянутый Вами путь есть закон эволюции. А выше подразумевался процесс развития когнитивных способностей у уже сформировавшегося автохтона.
Хотя, возможно, Вы имели ввиду закон Сансары, но в этом случае у руля развития будет стоять карма. А с такими злодеяниями в этой череде перерождений вряд ли г-ну под разными цифровыми никами удастся подняться в своей ипостаси настолько высоко, чтобы уловить хоть какой-то смысл статьи уважаемого профессора.
Стыдно уважаемому аграрию не знать школьную биологию. Эти этапы развития прошел не только лишь Маркс, мало кто смог этого не сделать. Ибо упомянутый Вами путь есть закон эволюции. А выше подразумевался процесс развития когнитивных способностей у уже сформировавшегося автохтона.
Хотя, возможно, Вы имели ввиду закон Сансары, но в этом случае у руля развития будет стоять карма. А с такими злодеяниями в этой череде перерождений вряд ли г-ну под разными цифровыми никами удастся подняться в своей ипостаси настолько высоко, чтобы уловить хоть какой-то смысл статьи уважаемого профессора.
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 17.08.25 - 21:55
Цитата:
Цитата:
Ну так ты сам уловил или только с комментаторами хочешь ругаться?
Если уловил, так расскажи нам, если нет, зачем тут разборки какие то вести..
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 18.08.25 - 09:40
В театре ( театральный люд не даст мне соврать)- для того чтобы изобразить шум, гул всех заставляют тихо произносить фразу " о чем говорить, если не о чем говорить!!" и получается хороший сценический шум. Данная статья- по ходу такой же сценический шум
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 18.08.25 - 11:48
Цитата:
Проблема в том что в инструкции к освежителю если вы на память помните сию классику раз мне ее так советуете размышлений и сложностей гораздо больше чем в публикациях уважаемого мною Бондаренко.
Либо он пишет свои материалы для плана лишь бы было,либо за бабки лишь бы платили за строчку.
Других выводов нетЦитата:
Беда в том что начитанный человек каким хочет казаться графоман Маркс всегда возвращается к прочитанному в юном возрасте чтобы в зрелом понять то что изначально не понял
Мне страшно осознавать что Маркс раз за разом возвращается к инструкции к освежителю открывая для себя новые глубины познания.
Ведь он советует начинать именно с него. Боюсь представить сколько у него в туалетной библиотеке ещё таких шедевров))
Проблема в том что в инструкции к освежителю если вы на память помните сию классику раз мне ее так советуете размышлений и сложностей гораздо больше чем в публикациях уважаемого мною Бондаренко.
Либо он пишет свои материалы для плана лишь бы было,либо за бабки лишь бы платили за строчку.
Беда в том что начитанный человек каким хочет казаться графоман Маркс всегда возвращается к прочитанному в юном возрасте чтобы в зрелом понять то что изначально не понял
Мне страшно осознавать что Маркс раз за разом возвращается к инструкции к освежителю открывая для себя новые глубины познания.
Ведь он советует начинать именно с него. Боюсь представить сколько у него в туалетной библиотеке ещё таких шедевров))
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 18.08.25 - 14:41
Цитата:
Ну если для вас это классика, да ещё и навевает сложные размышления по сравнению со статьей профессора, то и продолжайте её изучать, вам просто ещё рано читать познавательные статьи в НГ. Цитата:
А вы не бойтесь за Маркса. Бойтесь за себя. Ведь это вы выглядите жалко со своими комментариями к статьям типа "Ничего не понял", "какие выводы?", "объясните смысл". Поэтому комментируйте лучше инструкции к освежителям, прямо там ..., наедине с собой, чтобы никто не догадался об истинном уровне вашего развития.
Ну если для вас это классика, да ещё и навевает сложные размышления по сравнению со статьей профессора, то и продолжайте её изучать, вам просто ещё рано читать познавательные статьи в НГ. Цитата:
А вы не бойтесь за Маркса. Бойтесь за себя. Ведь это вы выглядите жалко со своими комментариями к статьям типа "Ничего не понял", "какие выводы?", "объясните смысл". Поэтому комментируйте лучше инструкции к освежителям, прямо там ..., наедине с собой, чтобы никто не догадался об истинном уровне вашего развития.
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 18.08.25 - 15:14
Пожалуйста, не нужно переходить на личности в дискуссии.
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 18.08.25 - 15:31
Цитата:
А мы личности и не трогаем, только двуличности. А то взяли моду на профессоров нападать. Статьи им, видите ли, не понятны.
А мы личности и не трогаем, только двуличности. А то взяли моду на профессоров нападать. Статьи им, видите ли, не понятны.
Юрий БОНДАРЕНКО: А в чем проблема названий?
Отправлено: 18.08.25 - 22:40
Цитата:
Поняли, что ничего не поняли( аж красный стал от стыда и пошёл сжигать два своих КРАСНЫХ дипломов в печку) - засим ЗАТЫКАЕМСЯ и:- Богу-богово- слесарю-слесарево.
Поняли, что ничего не поняли( аж красный стал от стыда и пошёл сжигать два своих КРАСНЫХ дипломов в печку) - засим ЗАТЫКАЕМСЯ и:- Богу-богово- слесарю-слесарево.
