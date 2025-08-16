Отправлено: - 12:24

Тимур Гафуров:

Уточню у автора статьи.

Цитата:Хотя проанализровав карту, сделала вывод, что, скорее всего это не Константино-Еленинская церковь и не Свято-Никольский собор. Скорее всего это улица Большая, нынешняя Аль-Фараби, а церковь другая, та, что стояла на месте нынешнего областного акимата. Справа от кладбища на карте, это скорее всего озеро, которое было на месте нынешней площади Целинников, Каздрама и осушенное в 50-годы. Получается, что на территории где сейчас строят Аквапарк, ДК Химик, на территории бывшего Химзавода и магазина Радуга раньше кладбище было? Определенно с этой картой знающим людям стоит поработать. Но не тем музейным работникам, которые не знают, через какую реку мост в 13-ом году построили.