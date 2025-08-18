Отправлено: - 18:56

- Эмоции у меня сейчас положительные, я рад выигрывать, побеждать, но сейчас хочу просто отдохнуть и поесть. Усталость берет свое, - поделился с "НГ" Евгений КРАСНОВСКИЙ. - Костанайцам в День города я желаю счастья и любви, максимально улыбок и всего-всего самого хорошего!