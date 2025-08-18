НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои деньги мошенникам, рассказали в акимате города
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52375
«Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои деньги мошенникам, рассказали в акимате города
Отправлено: 18.08.25 - 16:10
В Костанае наблюдается аномальный рост интернет-мошенничества - если в прошлом году жители областного центра пожертвовали злоумышленникам около 500 000 000, в этом году цифра более чем в 2 раза больше - 1 230 000 000 тенге.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1628
Re: «Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои...
Отправлено: 18.08.25 - 16:10
#1
Для чего делали привязку номеров к ИИНу, если есть цифровые атс, которые дают легальные возможности, подмены номера, префикса и т.д.?

Как нам лили в уши, что привязка к ИИНу дает 100% гарантию выявления мошенников, т.к. каждый номер будет как на ладони. Я больше чем уверен, что это была просто фикция, что делалось просто для деанонимизации интернет-комментаторов.
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1481
Re: «Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои...
Отправлено: 18.08.25 - 17:32
#2
"Я больше чем уверен, что это была просто фикция, что делалось просто для деанонимизации интернет-комментаторов".
Естественно! Государство и чиновники думают прежде всего о своей безопасности, а безопасность граждан дело десятое, если не сотое. Отсюда и эти бесконечные регистрации- перерегистрации, запреты на оружие от рогаток до пневматики и даже спреев от собак, можно ещё долго перечислять меры для защиты себя любимых.
M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
4
Re: «Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои...
Отправлено: 18.08.25 - 17:35
#3
vofkakst, именно так. И всем с самого начала это было ясно. Теперь притянуть при необходимости любого простого работягу за якобы "неправильный" взгляд на вещи для них - раз плюнуть. А ловить настоящих преступников, которые обходят (а то и даже не обходят) все эти навязанные меры - "Ну в этой ситуации мы просто, наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия всё, окончены". (с)
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1628
Re: «Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои...
Отправлено: 18.08.25 - 17:44
#4
Цитата:
запросил у акима Костаная Марата Жундубаева... цветную бумагу вместо черно-белой. 

Тоже, своего рода,мутная схема.
Не думаю, что если условной бабушке позвонят мошенники, первой мыслью будет "Стоп! Где мой цвЯтной буклетик?"
Просто еще одна статья расходов (а для них - наверно доходов) из воздуха.

Лучше бы с мобильными операторами работали и с банками/МФО - вот что продуктивно будет. А бумажки - это так, фантазия.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1628
Re: «Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои...
Отправлено: 18.08.25 - 18:21
#5
Цитата:
ее в течение недели «раскачали»

Начальник управления полиции. Сленг как у шпаны из подворотни. Хоть не "размотали" :lol:
