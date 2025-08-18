Re: «Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои...

vofkakst, именно так. И всем с самого начала это было ясно. Теперь притянуть при необходимости любого простого работягу за якобы "неправильный" взгляд на вещи для них - раз плюнуть. А ловить настоящих преступников, которые обходят (а то и даже не обходят) все эти навязанные меры - "Ну в этой ситуации мы просто, наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия всё, окончены". (с)