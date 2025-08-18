Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои деньги мошенникам, рассказали в акимате города
«Раскачали» на 6 млн - Как костанайцы сами отдают свои деньги мошенникам, рассказали в акимате города
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 106, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 106
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать