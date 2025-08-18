Re: «Длящееся правонарушение» - Застройщик «Елена Д» пытается...

Почему этой шараге дали время до 2027 года для решения вопроса с парковкой? То есть еще полтора года на Толстого будет все движение по одной полосе? Здесь детский сад! Хроническая стройка, убрали пешеходный переход, одну полосу "подарили" этому Васильевскому, когда это кончится? Не уложились в отведенное время - сворачивайте лавочку. Сносите эту махину и привлекайте к ответственности тех, кто дал разрешение на строительство без продуманного плана и проекта!