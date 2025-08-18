НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «Длящееся правонарушение» - Застройщик «Елена Д» пытается переложить обязанность по изготовлению техпаспорта дома на акимат, заявил представитель ОСИ в суде Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52374
«Длящееся правонарушение» - Застройщик «Елена Д» пытается переложить обязанность по изготовлению техпаспорта дома на акимат, заявил представитель ОСИ в суде Костаная
Отправлено: 18.08.25 - 15:26
Как отметил юрисконсульт Жаслан БАЙБАЗАРОВ, закон возлагает заказ технического обследования дома для изготовления техпаспорта на строительную компанию за ее счет, но дому "Б" жилого комплекса «Альфа Бета» эту дорогостоящую процедуру почему-то предлагают произвести за счет местного бюджета.
Читать новость

С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1758
Re: «Длящееся правонарушение» - Застройщик «Елена Д» пытается...
Отправлено: 18.08.25 - 15:26
#1
Да уж,только и слышим про косяки этой Елены Д...
Профайл
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1625
Re: «Длящееся правонарушение» - Застройщик «Елена Д» пытается...
Отправлено: 18.08.25 - 15:33
#2
Почему этой шараге дали время до 2027 года для решения вопроса с парковкой? То есть еще полтора года на Толстого будет все движение по одной полосе? Здесь детский сад! Хроническая стройка, убрали пешеходный переход, одну полосу "подарили" этому Васильевскому, когда это кончится? Не уложились в отведенное время - сворачивайте лавочку. Сносите эту махину и привлекайте к ответственности тех, кто дал разрешение на строительство без продуманного плана и проекта!
Профайл
