Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52374
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
Каждый город имеет собственный жизненный путь, который во многом напоминает биографию человека: этапы младенчества, юности, зрелости и, наконец, старости. Начало существования города Костаная в потоке истории было связано с политическим решением администрации Российской империи...
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3819
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 09:15
И ещё вопрос по карте. Церковь на карте это Константино-Еленинская церковь по Назарбаева или снесенный в 38 году Свято-Никольский собор на месте нынешнего памятника Байтурсынову? Если первый вариант, то получается в районе Нефтебазы было кладбище, если второй вариант, то кладбище было где-то в районе чуть левее от ЖД вокзала.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2644
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 11:58
Цитата:
Такие сведения нам сообщили в музее. Спасибо за уточнение.
Цитата:
И вам спасибо.
Цитата:
Уточню у автора статьи.
dvb:
Игорь Нидерер, вы уверены в правильности подписи под этой фотографией?
Игорь Нидерер, вы уверены в правильности подписи под этой фотографией?
Такие сведения нам сообщили в музее. Спасибо за уточнение.
Цитата:
юля елиссева:
На последнем фото мост не через Тобол, а через речку Тогузак.
На последнем фото мост не через Тобол, а через речку Тогузак.
И вам спасибо.
Цитата:
юля елиссева:
И ещё вопрос по карте.
И ещё вопрос по карте.
Уточню у автора статьи.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1625
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 12:20
Цитата:
То, что не кОстанай - наше историческое название, а Николаевск или Кустанай.
Видоизменение языка тут не в счёт.
abaika95:
А что смешного?
А что смешного?
То, что не кОстанай - наше историческое название, а Николаевск или Кустанай.
Видоизменение языка тут не в счёт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3819
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 12:24
Цитата:
Хотя проанализровав карту, сделала вывод, что, скорее всего это не Константино-Еленинская церковь и не Свято-Никольский собор. Скорее всего это улица Большая, нынешняя Аль-Фараби, а церковь другая, та, что стояла на месте нынешнего областного акимата. Справа от кладбища на карте, это скорее всего озеро, которое было на месте нынешней площади Целинников, Каздрама и осушенное в 50-годы. Получается, что на территории где сейчас строят Аквапарк, ДК Химик, на территории бывшего Химзавода и магазина Радуга раньше кладбище было? Определенно с этой картой знающим людям стоит поработать. Но не тем музейным работникам, которые не знают, через какую реку мост в 13-ом году построили.
Тимур Гафуров:
Уточню у автора статьи.
Уточню у автора статьи.
Хотя проанализровав карту, сделала вывод, что, скорее всего это не Константино-Еленинская церковь и не Свято-Никольский собор. Скорее всего это улица Большая, нынешняя Аль-Фараби, а церковь другая, та, что стояла на месте нынешнего областного акимата. Справа от кладбища на карте, это скорее всего озеро, которое было на месте нынешней площади Целинников, Каздрама и осушенное в 50-годы. Получается, что на территории где сейчас строят Аквапарк, ДК Химик, на территории бывшего Химзавода и магазина Радуга раньше кладбище было? Определенно с этой картой знающим людям стоит поработать. Но не тем музейным работникам, которые не знают, через какую реку мост в 13-ом году построили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18329
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 13:27
Цитата:
Именно что Костанай
Цитата:
Николаевск временное название
Изначальное кус-костанай
Правила видоизменения языка как раз в счёт
Қостанай вот историческое название по правилам казахского языка
vofkakst:
То, что не кОстанай - наше историческое название
То, что не кОстанай - наше историческое название
Именно что Костанай
Цитата:
vofkakst:
а Николаевск или Кустанай. Видоизменение языка тут не в счёт.
а Николаевск или Кустанай. Видоизменение языка тут не в счёт.
Николаевск временное название
Изначальное кус-костанай
Правила видоизменения языка как раз в счёт
Қостанай вот историческое название по правилам казахского языка
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18329
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 13:30
Цитата:
Где такие правила? Чтобы ценники с цифрами были на Казахском? Опять в двух соснах запутался перепутав ценники и наименование товара? Цитата:
Что другое? Что кто-то добровольно товар на два языка переводит а кто-то под угрозой штрафа?
maxsaf:
Давай. Новая власть требует ценники с казахским языком
Давай. Новая власть требует ценники с казахским языком
Где такие правила? Чтобы ценники с цифрами были на Казахском? Опять в двух соснах запутался перепутав ценники и наименование товара? Цитата:
maxsaf:
Кто-то делает это добровольно, кого-то насильно заставляют, пугая штрафами. Или это другое?
Кто-то делает это добровольно, кого-то насильно заставляют, пугая штрафами. Или это другое?
Что другое? Что кто-то добровольно товар на два языка переводит а кто-то под угрозой штрафа?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1625
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 14:25
Цитата:
Прям баба яга против)))
abaika95:
Именно что
Именно что
Прям баба яга против)))
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 06.02.24
- Сообщений:
- 2
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 14:50
Это церковь по улице Назарбаева. Перед ней находилась Михайловская площадь. А кладбище расположилось в районе нынешнего Центрального стадиона.
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 06.02.24
- Сообщений:
- 2
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 15:04
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3819
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 15:26
Цитата:
Спасибо за ответ господин Абсадык! Если церковь по Назарбаева, тогда всё сходится это кладбище в районе Парка Победы и Центрального стадиона. А есть ли та карта Костаная целиком? Хотелось бы сопоставить её с нынешней картой нашего города.
Almasbek:
Это церковь по улице Назарбаева.
Это церковь по улице Назарбаева.
Спасибо за ответ господин Абсадык! Если церковь по Назарбаева, тогда всё сходится это кладбище в районе Парка Победы и Центрального стадиона. А есть ли та карта Костаная целиком? Хотелось бы сопоставить её с нынешней картой нашего города.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 107, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 107
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать