/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ После выступления президента РК на совещании по вопросам...
 
 
После выступления президента РК на совещании по вопросам...
Отправлено: 18.08.25 - 14:16
После выступления президента РК на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта СМИ сообщили, что казахстанцы могут перейти с зарубежных мессенджеров на отечественный Aitu. Готовы ли вы к такому переходу?
Результаты опроса

Re: После выступления президента РК на совещании по вопросам...
Отправлено: 18.08.25 - 14:16
Если правительство не может обеспечить защиту персональных данных, то разрабы какого-то мессенджера уж и подавно не смогут. Ни за что не перейду на местный софт
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

