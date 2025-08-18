Re: "Если цель достигнута, это правильно" - Скандал с...

Отправлено: - 13:42

Аким по всей видимости тут прав, учителя откровенно говоря наглеют в последние годы, как будто КПД какой-то есть, что ни педагог то плеяду вундеркиндов подготовил, уже элементарные вещи не хотят делать школы, отдачи для государства от этой толпы педагогов не видно, дело разумеется не только в школах, в целом нарушена координация системы, потеряна устойчивость и логичность этой сферы