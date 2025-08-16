НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52370
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 16:49
Каждый город имеет собственный жизненный путь, который во многом напоминает биографию человека: этапы младенчества, юности, зрелости и, наконец, старости. Начало существования города Костаная в потоке истории было связано с политическим решением администрации Российской империи...
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3817
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 18.08.25 - 09:15
#15
И ещё вопрос по карте. Церковь на карте это Константино-Еленинская церковь по Назарбаева или снесенный в 38 году Свято-Никольский собор на месте нынешнего памятника Байтурсынову? Если первый вариант, то получается в районе Нефтебазы было кладбище, если второй вариант, то кладбище было где-то в районе чуть левее от ЖД вокзала.
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2643
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 18.08.25 - 11:58
#16
Цитата:
dvb:
Игорь Нидерер, вы уверены в правильности подписи под этой фотографией?

Такие сведения нам сообщили в музее. Спасибо за уточнение.
Цитата:
юля елиссева:
На последнем фото мост не через Тобол, а через речку Тогузак.

И вам спасибо.
Цитата:
юля елиссева:
И ещё вопрос по карте.

Уточню у автора статьи.
