Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...

Отправлено: - 09:15

И ещё вопрос по карте. Церковь на карте это Константино-Еленинская церковь по Назарбаева или снесенный в 38 году Свято-Никольский собор на месте нынешнего памятника Байтурсынову? Если первый вариант, то получается в районе Нефтебазы было кладбище, если второй вариант, то кладбище было где-то в районе чуть левее от ЖД вокзала.