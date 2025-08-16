От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
Каждый город имеет собственный жизненный путь, который во многом напоминает биографию человека: этапы младенчества, юности, зрелости и, наконец, старости. Начало существования города Костаная в потоке истории было связано с политическим решением администрации Российской империи... Читать новость
-----Редакция «НГ» благодарит Игоря НИДЕРЕРА за помощь в иллюстрировании этой статьи
Вопрос по последней фотографии - Приемка в эксплуатацию нового моста через Тобол. 1913 г. При строительстве железной дороги Троицк-Кустанай в 1913 г. был создан лишь один железнодорожный мост похожий как на приведенном фото. Это мост через Тогузак недалеко от Карабалыка. Игорь Нидерер, вы уверены в правильности подписи под этой фотографией?
Однако областная администрация категорически с этим не соглашается. Она грозилась: если казахские аулы добровольно не уступят правый берег реки под нужды поселения, то на основании 226 параграфа Временного положения вынуждена будет отрезать этот участок без согласия с их стороны.
Как начался город с насильственной застройки и отъёма земель тем и продолжается
В архивных документах, связанных с этими событиями, часто упоминается «Кустанай-уткуль» как в казахском варианте, так и в русском переводе - «Брод Кустанайский». Это свидетельствует о том, что топоним «Кустанай» происходит от названия известного брода на реке Тобол. Это черным по белому зафиксировано в рапорте Т. Сейдалина в следующих выражениях: «...за которым начинается другой участок - Кустанай с бродом того же имени через Тобол».
А наши умники упорно считают историческим названием кОстанай. Парадокс! Новое поколение, которое упорно считает, что люди, родившиеся в Джетыгаре или Семиозерном районе - ошибаются в написании.
abaika95: Как начался город с насильственной застройки и отъёма земель тем и продолжается
Стесняюсь спросить, с чей насильственной застройки? Не нравится? Отдайте на Родину. Цитата:
Эл-починно: //Российское поселение на месте современного Костаная возникло в 1879 году, в 1893 году ему было присвоено название Николаевск, а 8 февраля 1895 года город был переименован в Кустанай. Свое современное название областной центр получил в 1997 году. В настоящее время в городе действуют 44 крупных и средних, 148 малых предприятий сельскохозяйственной, горнодобывающей, перерабатывающей и других отраслей промышленности.// Это не "разжигание", а к сведению - источник - zakon.kz.
vofkakst: А наши умники упорно считают историческим названием кОстанай. Парадокс!
Любой язык со временем меняется и меняет свои правила Москва тоже была образована на месте речушки маскавы или масквы и восходит либо к балтам либо к мордве но со временем буква а сменилась на о.
Цитата:
Эл-починно: Стесняюсь спросить, с чей насильственной застройки? Не нравится? Отдайте на Родину.
Костанай и так на родине Читай внимательно чьи рода там кочевали через этот Кустанай уткуль и кто припёрся эти земли изымать для своего городишки "в американском стиле" преклонение перед западом оказывается ещё в 19 веке началось)
Цитата:
Эл-починно: Это не умники, а переписыватели истории.
Это как Путин когда карту очередную показывал журналисту американском что Украины никакой не было в 17 веке А там бац и надпись украина))) Клоун
Эл-починно: Российское поселение на месте современного Костаная возникло в 1879 году, в 1893 году ему было присвоено название Николаевск, а 8 февраля 1895 года город был переименован в Кустанай. Свое современное название областной центр получил в 1997 году. В настоящее время в городе действуют 44 крупных и средних, 148 малых предприятий сельскохозяйственной, горнодобывающей, перерабатывающей и других отраслей промышленности.// Это не "разжигание", а к сведению - источник - zakon.kz. ссылка тут, если что.
Переходим по ссылке и источником статьи выступает Казахстан тудей, очередная дочка раши тудей Ой клоуны))
abaika95: Как начался город с насильственной застройки
Насильственная электрификация, насильственный всеобуч, насильственное освоение целинных и залежных земель. Бедный Абайка, столько насилия пережить - врагу не пожелаешь. То ли дело американцы, раздали индейцам пули, а те их сами добровольно в себя позапихивали, без какого-либо насилия.
vofkakst: Факт неоспоримый, согласен. Но когда в связке "Николаевск-Кустанай" историческим названием сделали кОстанай- это же смешно!
А что смешного? Кос это по современным правильным правилам казахского языка Кус устаревшее Никто же не называет Россию Руссией хотя Россия вышла из корня Русь что потом преобразовалось в Рось Цитата:
vofkakst: Учитывая тот факт, что мы не можем однозначно выбрать написание - Алматы
Однозначно выбрали Алматы правильно будет Цитата:
maxsaf: Насильственная электрификация, насильственный всеобуч, насильственное освоение целинных и залежных земель. Бедный Абайка, столько насилия пережить - врагу не пожелаешь. То ли дело американцы,
В Америке вообще черных линчуют Старая совковая калька когда сказать больше нечего Почему людей сгоняли со своих мест ? Потомучто в Америке также Почему ГУЛАГ, голод и коллективные расстрелы? А потомучто в Америке куклус клан
Как раз таки ты правильно пример привел Только давай наоборот Если в Америке спокойная электрификация и освоение дикого запада под распашку то в России идиотизм с штурмовщиной, гибелью людей, уничтожением экологии итд И всё что не возьми везде какой то идиотизм получается.
На последнем фото мост не через Тобол, а через речку Тогузак. Он до сих пор так и стоит с 1913 года в Карабалыкском районе! Железная дорога, которую проложили в 1913 году из Троицка в Кустанай, реку Тобол вообще не пересекает! Реку Тобол пересекают только жд. ветки от Кустаная до Новоишимки и от станции Тобол в сторону Есиля.
Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать