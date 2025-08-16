Отправлено: - 11:36

Сбор документов к пенсии напоминал тот еще квест. Впечатление было такое, что граждане всеми силами пытаются найти и доказать свои года, а государство заинтересовано в обратном. Ткнутая пальцем дамой в местном пенсионном отделении выцветшая печать потребовала усилий почти в полгода на подтверждение.