Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7340
Флуд и оффтопик (часть 9)
17.08.25 - 18:03
#8536
Друзья, всем желаю доброго вечера, пусть он пройдет в атмосфере тепла, уюта, наполнится спокойствием и душевным умиротворением, без лишних забот и волнений, как в старые добрые времена!

Цитата:
saba:
Все ругают 90 е года...


Ранее не ругал, говорил, что были плохие и хорошие моменты, события, последнего больше.

Цитата:
ACROS:
ВСЕ - это КТО?? Я, допустим вспоминаю с ностальгией и с ТЁПЛЫМ сожалением- иногда мне не охота быть сегодняшним фермером, а быть главным инженером совхоза, жить на 250 рублей, ходить чти каждый день в гости к соседям и друзьям, выпивать иногда на работе, вывозить в поле или в лесок бухгалтершу МТМ, утром бежат на планёрку к директору- в общем СПОКОЙНАЯ И РАЗМЕРЕННАЯ жизнь, без нервов и волнении.


Ностальгия - дело хорошее, почти шесть лет тому назад, одному грамотею на форуме говорил: Лучше к светлому будущему стремиться! Ниже процитирую самого себя.

У вас ACROS аға действительно спокойная жизнь была при советах, очень тепло и трогательно читать, зарплата - 250 рублей, бухгалтерша в лесу, иногда водка прямо на работе, планёрка у директора, прям романтика и идиллия, действительно всё было спокойно и без нервов. Как выше отметил, на мой взгляд - это хорошие моменты, которых было больше :lol: :lol: :lol:

Цитирую самого себя и форумчанина под ником Butch, последний тогда обратился ко мне, пожалуйста (25.09.2019 г.):

Butch: Шо там, опять виноватого на стороне ищут? Никак нам советский союз не вытравить. А Вы ещё помнится спрашивали сколько лет треба до хорошей жизни. С этими деятелями - Ооочень много!

Kairat stayer: Бывшие октябрята, пионеры, комсомольцы подросли, теоретики пролетариата и коммунисты потихоньку в мир иной уходят. Раньше они хоть сражались со всем миром за дело рабочего класса, пролетариата, сейчас только вспоминают и авторитетно заявляют. Ностальгия по светлому прошлому. Лучше конечно светлому будущему стремиться.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 17.08.2025 - 19:26]
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7340
Флуд и оффтопик (часть 9)
17.08.25 - 18:52
#8537
Цитата:
Kairat stayer:
Друзья, всем желаю доброго вечера, пусть он пройдет в атмосфере тепла, уюта, наполнится спокойствием и душевным умиротворением, без лишних забот и волнений, как в старые добрые времена!


s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8292
Флуд и оффтопик (часть 9)
17.08.25 - 20:46
#8538
Цитата:
ACROS:
ОНИ не вонзут

Я в них уверен, даже спиной к каждому могу повернуться, могут кулаками по спине побить, нож никогда!
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4333
Флуд и оффтопик (часть 9)
17.08.25 - 21:25
#8539
Цитата:
saba:
Я в них уверен, даже спиной к каждому могу повернуться, могут кулаками по спине побить, нож никогда!


И Вы правы,saba!
В спину вонзают нож те, кто скрывает свои мысли, истинное отношение к человеку, к происходящим событиям и т.п.
На форуме таковых нет.
Все откровенно высказывают свои убеждения и мнения. А откровенные люди не способны ударить в спину.
А ACROS уже неоднократно тут проталкивает мысли о "ждунах", ударах в спину, скрытых предателях...
Не могу понять, действительно так считает или просто нагнетает и разжигает?

[Исправлено: таноми52, 17.08.2025 - 21:28]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28471
Флуд и оффтопик (часть 9)
17.08.25 - 21:56
#8540
Цитата:
ACROS:
Вы это срьёзно: - это же практически пятая коллонна- вы уверены что завтра- ЕСЛИ ЧТО случиться ОНИ не вонзут вам нож в спину???

За что? За ценники что-ли? ))
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45889
Флуд и оффтопик (часть 9)
17.08.25 - 21:56
#8541
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Не могу понять, действительно так считает или просто нагнетает и разжигает?

У тебя стресс он нагнал или что то горит вдруг?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28471
Флуд и оффтопик (часть 9)
17.08.25 - 21:57
#8542
Цитата:
111:
О, мы добились главного после встречи с Трампом

Ну всё, можно опять кукарекать. Направление ветра ты узнал :lol:
