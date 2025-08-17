Re: Вход в новый налоговый год сельхозпроизводителям обещают...

Цитата:///оказываете, например, услуги по посеву, уборке другим КХ - тогда вы можете выбрать режим налогообложения либо по упрощенной декларации, либо общеустановленный.//



Всё идёт по спирали: - лет 10-15 назад государств вводило точно такие же меры: - даже ЗАНИМАЯСЬ очисткой снега в посёлке ( и являясь при этом ЕДИНСТВЕННЫМ предприятием на селе у кого была хоть какая то техника) нужно было УХОДИТЬ с СНР на общеустановленный режим - это был какой то АБСУРД.



На этой площадке, очевидно, одни неопытные сельхозники - раз этого не помнят.