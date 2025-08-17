НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52370
Вход в новый налоговый год сельхозпроизводителям обещают «без стрессов»
Отправлено: 17.08.25 - 20:34
Так ли это, если единый земельный налог упраздняется, а ставка НДС увеличивается? Что изменится с 2026 года, с началом работы по новому Налоговому кодексу, аграрии выясняли 13 августа на площадке палаты предпринимателей Костанайской области.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8369
Отправлено: 17.08.25 - 20:34
Цитата:///оказываете, например, услуги по посеву, уборке другим КХ - тогда вы можете выбрать режим налогообложения либо по упрощенной декларации, либо общеустановленный.//

Всё идёт по спирали: - лет 10-15 назад государств вводило точно такие же меры: - даже ЗАНИМАЯСЬ очисткой снега в посёлке ( и являясь при этом ЕДИНСТВЕННЫМ предприятием на селе у кого была хоть какая то техника) нужно было УХОДИТЬ с СНР на общеустановленный режим - это был какой то АБСУРД.

На этой площадке, очевидно, одни неопытные сельхозники - раз этого не помнят.
