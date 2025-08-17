Отправлено: - 18:03

saba:

Все ругают 90 е года...

ACROS:

ВСЕ - это КТО?? Я, допустим вспоминаю с ностальгией и с ТЁПЛЫМ сожалением- иногда мне не охота быть сегодняшним фермером, а быть главным инженером совхоза, жить на 250 рублей, ходить чти каждый день в гости к соседям и друзьям, выпивать иногда на работе, вывозить в поле или в лесок бухгалтершу МТМ, утром бежат на планёрку к директору- в общем СПОКОЙНАЯ И РАЗМЕРЕННАЯ жизнь, без нервов и волнении.

[Исправлено: Kairat stayer, 17.08.2025 - 19:26]

Друзья, всем желаю доброго вечера, пусть он пройдет в атмосфере тепла, уюта, наполнится спокойствием и душевным умиротворением, без лишних забот и волнений, как в старые добрые времена!Цитата:Ранее не ругал, говорил, что были плохие и хорошие моменты, события, последнего больше.Цитата:Ностальгия - дело хорошее, почти шесть лет тому назад, одному грамотею на форуме говорил: Лучше к светлому будущему стремиться! Ниже процитирую самого себя.У вас ACROS аға действительно спокойная жизнь была при советах, очень тепло и трогательно читать, зарплата - 250 рублей, бухгалтерша в лесу, иногда водка прямо на работе, планёрка у директора, прям романтика и идиллия, действительно всё было спокойно и без нервов. Как выше отметил, на мой взгляд - это хорошие моменты, которых было большеЦитирую самого себя и форумчанина под ником Butch, последний тогда обратился ко мне, пожалуйста (25.09.2019 г.):Butch: Шо там, опять виноватого на стороне ищут? Никак нам советский союз не вытравить. А Вы ещё помнится спрашивали сколько лет треба до хорошей жизни. С этими деятелями - Ооочень много!Kairat stayer: Бывшие октябрята, пионеры, комсомольцы подросли, теоретики пролетариата и коммунисты потихоньку в мир иной уходят. Раньше они хоть сражались со всем миром за дело рабочего класса, пролетариата, сейчас только вспоминают и авторитетно заявляют. Ностальгия по светлому прошлому. Лучше конечно светлому будущему стремиться.Подробнее здесь: