Друзья, всем желаю доброго вечера, пусть он пройдет в атмосфере тепла, уюта, наполнится спокойствием и душевным умиротворением, без лишних забот и волнений, как в старые добрые времена!
Цитата:
saba: Все ругают 90 е года...
Ранее не ругал, говорил, что были плохие и хорошие моменты, события, последнего больше.
Цитата:
ACROS: ВСЕ - это КТО?? Я, допустим вспоминаю с ностальгией и с ТЁПЛЫМ сожалением- иногда мне не охота быть сегодняшним фермером, а быть главным инженером совхоза, жить на 250 рублей, ходить чти каждый день в гости к соседям и друзьям, выпивать иногда на работе, вывозить в поле или в лесок бухгалтершу МТМ, утром бежат на планёрку к директору- в общем СПОКОЙНАЯ И РАЗМЕРЕННАЯ жизнь, без нервов и волнении.
Ностальгия - дело хорошее, почти шесть лет тому назад, одному грамотею на форуме говорил: Лучше к светлому будущему стремиться! Ниже процитирую самого себя.
У вас ACROS аға действительно спокойная жизнь была при советах, очень тепло и трогательно читать, зарплата - 250 рублей, бухгалтерша в лесу, иногда водка прямо на работе, планёрка у директора, прям романтика и идиллия, действительно всё было спокойно и без нервов. Как выше отметил, на мой взгляд - это хорошие моменты, которых было больше
Цитирую самого себя и форумчанина под ником Butch, последний тогда обратился ко мне, пожалуйста (25.09.2019 г.):
Butch: Шо там, опять виноватого на стороне ищут? Никак нам советский союз не вытравить. А Вы ещё помнится спрашивали сколько лет треба до хорошей жизни. С этими деятелями - Ооочень много!
Kairat stayer: Бывшие октябрята, пионеры, комсомольцы подросли, теоретики пролетариата и коммунисты потихоньку в мир иной уходят. Раньше они хоть сражались со всем миром за дело рабочего класса, пролетариата, сейчас только вспоминают и авторитетно заявляют. Ностальгия по светлому прошлому. Лучше конечно светлому будущему стремиться.
Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать