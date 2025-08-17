Отправлено: - 17:07

abaika95:

Как всегда после прочитанного не смог уловить вывод автора

Обо всем и ни о чем.



111:

Размышление на уровне - это СВО, это Защита Родины, это Война или это просто уничтожение одного сильного слабого.. Каждый назовет это по своему.,



Цитата:Просто процесс познания должен идти от простого к сложному, а не наоборот. Начните с чего-нибудь попроще, почитайте инструкцию к освежителю воздуха, потом переходите к шампуню, гелю для душа и т.д. Через несколько лет повторите прочтение этой статьи, может что-то и уловите.Цитата:НГ, умоляю, найдите родственников этого человека. Им давно уже пора бить во все колокола, субъекту везде СВО мерещится. Может обряд экзорцизма нужно провести, изгнать бесов, освободить головной мозг от морока? А то получается как в анекдоте:- Ну где же вы, больной, на картинке с деревом, видите женскую грудь?- А я её, доктор, везде вижу!З.Ы. И почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот этот форум. Скучно, девушки! (Остап Б.)