Отправлено: - 14:57

И слова президента Казахстана о названиях «Алматы» или «Алма-Ата» я ощущаю как призыв не делать из мухи слона. И в самом деле, мало ли у президентов головной боли? К тому же, хотя я и русскоязычный, но мне, например, не понадобилось никакого привыкания к новому звучанию названия южной столицы.