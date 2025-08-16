Отправлено: - 16:14

ACROS:

Не обольщайтесь: - просто цены на ВСЁ взлетели, вот и правительство или лично Сергунька Жумангарин, подтасовало цифры, под якобы рост ВВП на душу населения- надо же ИМ как то обосновывать инфляюцию, рост цен на продукты, услуги, ЖКХ и прочее.

Цитата:Возможно, наверное действительно не стоит обольщаться.Россияне в прошлом году говорили, что Японию обогнали, правда не по ВВП на душу населения, а по ППС (Паритет покупательной способности). В текущем году по данным Международного валютного фонда (МВФ) мы обогнали россиян по ВВП, наверное в ближайшее время тоже по ППС Японию догоним и перегоним, как великие россияне (Сарказм)