В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
 
 
В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
17.08.25 - 14:40
План работ Костанайской Горэлектросети с 18 по 23 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе профилактические работы пройдут в девяти районах областного центра.
17.08.25 - 14:40
Цитата:
Магазин «Солнечный» по ул. Каирбекова


А кто будет компенсировать растаявшую заморозку, протухшую охлажденку? Когда электрики нормально будут прокладывать проводку,когда мы перестанем на целый световой день целыми районами горл обесточивать?

В нормальном городе только градоначальники по уму бы затаскали таких энергетиков. Не говоря уже р представителях бизнеса - это же какие убытки?

Представьте, в Москве с 10 утра до 6 вечера не будет работать метро, потому что света нет - город умрёт сразу же. И начальник электросети тут же на биржу труда почапает
