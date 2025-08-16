Re: Токаев: Власти грубо нарушают закон о статусе педагога

Отправлено: - 15:18

Президент РК правильно отметил"Педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности". То есть, в том числе, не должны быть регистраторами при проведении выборов в органы власти, чтобы население не говорило, что они послушные и могут фальсифицировать результаты!