≡ Токаев: Власти грубо нарушают закон о статусе педагога
 
 
Токаев: Власти грубо нарушают закон о статусе педагога
Отправлено: 16.08.25 - 15:18
Президент предложил внести поправки в закон о статусе педагога для защиты прав учителей. По мнению Токаева, если инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него.
Re: Токаев: Власти грубо нарушают закон о статусе педагога
Отправлено: 16.08.25 - 15:18
Президент РК правильно отметил"Педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности". То есть, в том числе, не должны быть регистраторами при проведении выборов в органы власти, чтобы население не говорило, что они послушные и могут фальсифицировать результаты!
Re: Токаев: Власти грубо нарушают закон о статусе педагога
Отправлено: 17.08.25 - 09:45
местные князьки сквозь пальцы смотрят на слова Президента. Как им выгодно так и поступают
