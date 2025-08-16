Отправлено: - 17:41

Однако областная администрация категорически с этим не соглашается. Она грозилась: если казахские аулы добровольно не уступят правый берег реки под нужды поселения, то на основании 226 параграфа Временного положения вынуждена будет отрезать этот участок без согласия с их стороны.

Цитата:Как начался город с насильственной застройки и отъёма земель тем и продолжается