Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил

Отправлено: - 21:21

Во всей этой пенсионной свистопляске самое прикольное то, что размер пенсии фактически зависит от зарплаты трёх последних лет. На самом деле пишут, что за любые три года, но так как у нас постоянная инфляция, то если ты и получал лет 20 назад 1000 долларов в месяц, то в тенге тогда это было всего 120000 тенге. Поэтому в то время ты зарабатывал меньше сегодняшнего менеджера по уборке территории и пенсия у тебя будет соответствующая.



А если учесть, что последние годы перед пенсией человек не может горбатиться изо-всех сил, потому что силы он уже отдал в молодости, то и зарплата у него не будет самая большая. А та бывшая большая зарплата сегодня уже превратилась в ничто. Вывод - пенсия у честных работяг будет минимальная.



А максимальную пенсию будут получать те, кто фиктивно наложит кучу бабок в пенсионный фонд в последние три года перед выходом. Таких аферюг государство погладит по головке и поощрит большой пенсией, даже если они работали до этого грызчиками семечек на лавочке у подъезда.



Просто интересует одно: во времена ИИ неужели трудно посчитать реальный вклад в пенсионную систему на каждом этапе галопирующей инфляции (хотя бы с 98-го года) и назначать справедливые пенсии в зависимости от этого вклада, а не позорить систему какими-то непонятными фиктивными тремя годами.



З.Ы. Предупреждая наезды: Маркс еще не на пенсии.