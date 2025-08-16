Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 16:14
Цитата:
Возможно, наверное действительно не стоит обольщаться.
Россияне в прошлом году говорили, что Японию обогнали, правда не по ВВП на душу населения, а по ППС (Паритет покупательной способности). В текущем году по данным Международного валютного фонда (МВФ) мы обогнали россиян по ВВП, наверное в ближайшее время тоже по ППС Японию догоним и перегоним, как великие россияне (Сарказм)
ACROS:
Не обольщайтесь: - просто цены на ВСЁ взлетели, вот и правительство или лично Сергунька Жумангарин, подтасовало цифры, под якобы рост ВВП на душу населения- надо же ИМ как то обосновывать инфляюцию, рост цен на продукты, услуги, ЖКХ и прочее.
Возможно, наверное действительно не стоит обольщаться.
Отправлено: 16.08.25 - 16:19
Цитата:
Навряд ли, разрыв большой. По данным Международного валютного фонда, размер ВВП Казахстана на душу населения составил - 14,77 тыс. долларов США. У Эстонии этот показатель составил 32,76 тыс. долларов, у Латвии - 30,84 тыс. долларов и Литвы - 24,37 тыс. долларов соответственно.
ACROS:
Я вам больше скажу или открою секрет: - после 01.01.2026 года по росту ВВП на душу населения мы наверняка приблизимся к прибалтам или даже и обгоним их.
Отправлено: 16.08.25 - 16:48
Цитата:
Ставка по налогу НДС в 16 % и МУЛТЬПЛИКАТИВНЫЙ ( любимое слово гос.чиновников мелкого, среднего и крупного уровня) эффект от её повышения и охвата этим 16 % увеличением НДС всех, буквально ВСЕХ отраслей Казахстана - обгонит и перегонит всех прибалтлв вместе взятых.
Kairat stayer:
Навряд ли, разрыв большой.
Ставка по налогу НДС в 16 % и МУЛТЬПЛИКАТИВНЫЙ ( любимое слово гос.чиновников мелкого, среднего и крупного уровня) эффект от её повышения и охвата этим 16 % увеличением НДС всех, буквально ВСЕХ отраслей Казахстана - обгонит и перегонит всех прибалтлв вместе взятых.
Отправлено: 16.08.25 - 21:17
Цитата:
Цитата:
Все ругают 90 е года, но тогда занять у друзей 1000 долларов было не проблема, сейчас 10000 тенге ни у кого нет! Почему так?
Kairat stayer:
Отправлено: 16.08.25 - 21:26
Цитата:
Потому что ваши друзья постарели и стали мудрее. Молодость состоит в том, что ты и человеку этим займом сильно не поможешь, (брать то легко, а отдавать очень сложно), и себя и свою семью каких-то необходимых вещей или радостей лишаешь, если долг не вернут.
saba:
Все ругают 90 е года, но тогда занять у друзей 1000 долларов было не проблема, сейчас 10000 тенге ни у кого нет! Почему так?
Потому что ваши друзья постарели и стали мудрее. Молодость состоит в том, что ты и человеку этим займом сильно не поможешь, (брать то легко, а отдавать очень сложно), и себя и свою семью каких-то необходимых вещей или радостей лишаешь, если долг не вернут.
Отправлено: 16.08.25 - 22:28
Цитата:
Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский в совместном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг идею отказа притязаний на Донбасс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Зеленский отклонил это требование (вывести войска с Донбасса — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили агентству источники, знакомые с ходом обсуждений.
Отправлено: 16.08.25 - 23:16
Цитата:
Сомневаюсь, что был!
Ибо, зная, что вы подразумеваете под "срачем", предполагаю, что Вы сильно и в этом преувеличиваете
ACROS:
там был МАХРОВЫЙ шовинизм
Сомневаюсь, что был!
Ибо, зная, что вы подразумеваете под "срачем", предполагаю, что Вы сильно и в этом преувеличиваете
Отправлено: 17.08.25 - 00:30
Цитата:
Отправлено: 17.08.25 - 01:19
Цитата:
Простите я и брал тогда и отдавал легко, никто не может сказать, что я что то делал плохо.
maxsaf:
Простите я и брал тогда и отдавал легко, никто не может сказать, что я что то делал плохо.
Отправлено: 17.08.25 - 02:30
Цитата:
С Зеленским их не было ни на тот, ни на этот момент. Его вообще никто не спрашивал. Сами решили, без него
111:
