Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7338
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 16:14
#8521
Цитата:
ACROS:
Не обольщайтесь: - просто цены на ВСЁ взлетели, вот и правительство или лично Сергунька Жумангарин, подтасовало цифры, под якобы рост ВВП на душу населения- надо же ИМ как то обосновывать инфляюцию, рост цен на продукты, услуги, ЖКХ и прочее.


Возможно, наверное действительно не стоит обольщаться.

Россияне в прошлом году говорили, что Японию обогнали, правда не по ВВП на душу населения, а по ППС (Паритет покупательной способности). В текущем году по данным Международного валютного фонда (МВФ) мы обогнали россиян по ВВП, наверное в ближайшее время тоже по ППС Японию догоним и перегоним, как великие россияне (Сарказм) :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 16.08.2025 - 17:27]
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7338
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 16:19
#8522
Цитата:
ACROS:
Я вам больше скажу или открою секрет: - после 01.01.2026 года по росту ВВП на душу населения мы наверняка приблизимся к прибалтам или даже и обгоним их.


Навряд ли, разрыв большой. По данным Международного валютного фонда, размер ВВП Казахстана на душу населения составил - 14,77 тыс. долларов США. У Эстонии этот показатель составил 32,76 тыс. долларов, у Латвии - 30,84 тыс. долларов и Литвы - 24,37 тыс. долларов соответственно.
A
ACROS
16.11.19
8365
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 16:48
#8523
Цитата:
Kairat stayer:
Навряд ли, разрыв большой.


Ставка по налогу НДС в 16 % и МУЛТЬПЛИКАТИВНЫЙ ( любимое слово гос.чиновников мелкого, среднего и крупного уровня) эффект от её повышения и охвата этим 16 % увеличением НДС всех, буквально ВСЕХ отраслей Казахстана - обгонит и перегонит всех прибалтлв вместе взятых.
s
saba
Костанай
05.02.15
8290
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 21:17
#8524
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
ACROS:

Все ругают 90 е года, но тогда занять у друзей 1000 долларов было не проблема, сейчас 10000 тенге ни у кого нет! Почему так?
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 21:26
#8525
Цитата:
saba:
Все ругают 90 е года, но тогда занять у друзей 1000 долларов было не проблема, сейчас 10000 тенге ни у кого нет! Почему так?

Потому что ваши друзья постарели и стали мудрее. Молодость состоит в том, что ты и человеку этим займом сильно не поможешь, (брать то легко, а отдавать очень сложно), и себя и свою семью каких-то необходимых вещей или радостей лишаешь, если долг не вернут.
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 22:28
#8526
Цитата:
111:
Кто тебе такое сказал, опять сочиняешь или фантазируешь?

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский в совместном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг идею отказа притязаний на Донбасс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Зеленский отклонил это требование (вывести войска с Донбасса — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили агентству источники, знакомые с ходом обсуждений.

таноми52
таноми52
08.02.17
4332
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 23:16
#8527
Цитата:
ACROS:
там был МАХРОВЫЙ шовинизм


Сомневаюсь, что был!
Ибо, зная, что вы подразумеваете под "срачем", предполагаю, что Вы сильно и в этом преувеличиваете
1
111
17.01.12
45884
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.08.25 - 00:30
#8528
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский в совместном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг идею отказа притязаний на Донбасс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Смешной ты, на этот момент не было еще переговоров
Зачем ты опять врешь?
s
saba
Костанай
05.02.15
8290
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.08.25 - 01:19
#8529
Цитата:
maxsaf:
отдавать очень

Простите я и брал тогда и отдавал легко, никто не может сказать, что я что то делал плохо.
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.08.25 - 02:30
#8530
Цитата:
111:
Смешной ты, на этот момент не было еще переговоров Зачем ты опять врешь?

С Зеленским их не было ни на тот, ни на этот момент. Его вообще никто не спрашивал. Сами решили, без него

[Исправлено: maxsaf, 17.08.2025 - 03:32]
