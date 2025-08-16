Сбор документов к пенсии напоминал тот еще квест. Впечатление было такое, что граждане всеми силами пытаются найти и доказать свои года, а государство заинтересовано в обратном. Ткнутая пальцем дамой в местном пенсионном отделении выцветшая печать потребовала усилий почти в полгода на подтверждение. Читать новость
"оказаться дряхлым и согнутым пенсионером" Ну,если себя так запрограммировать, то так и будет. Я уже давно на пенсии,но не чувствую себя ни дряхлым, ни согнутым. Есть любимые увлечения, куча друзей, работа подвернулась, как-то дряхлеть некогда.
От плача и стенаний автора толку не будет никакого! Все хотят, чтобы их ценили, давали им преференции, льготы и постоянно возвышали над другими, не арестовывали, не отправляли в места лишения свободы, давали все хотелки, но увы и ах! Ничего не поделаешь, так уж получилось после развала СССР, который капиталисты не дадут вернуть! Что заработал или начислил для себя автор за свою жизнь, то и получилось! Если есть "обида" на гос-во, то еще есть выбор быть свободной от гос-ва!
Ну и чего ныть? не нравится - Чемодан вокзал, так вроде!!! В Германии в 67-мь на пенсию и ничего не ноют, причём, что для мужчин, так и для женщин. Да и потом как почитаешь, как "бедных" пенсионеров Казахстана на миллионы обманывают, как то жалость сама собой пропадает. Откуда деньжата?
Такой вот насыщенной и разнообразной была моя трудовая жизнь
Постеснялась бы Трудовая жизнь этому шахтеров, фабрикантов, заводчан А это что? Типичные перипетии сельского коммерса из 90ых, благо тут аптека фигурирует в рассказе а не алкогольная лавка А то эти владельцы алкашек тоже любят себя в грудь бить что они трудовой народ))
Столько радостной злобы у некоторых комментаторов, что диву даюсь. От тюрьмы да от суммы не зарекайся. Когда- нибудь сами станут пенсионерами, тогда жизнь научит. Хотя черную душу уже ничем не исправить. А ведь сами про себя думают поди, что они цивилизованные, образованные и т.д., других жить пытаются учить. Неужели уважение к возрасту не ценится в наших краях.
Лично у меня абсолютно никакой злобы нет, просто товарищ сама не понимает, что пишет - Независимость от государства? или подруга ровесница, в России якобы уже на пенсии. Значит были для того причины, и пенсия возможно не по старости... Зачем мешать всё в кучу? Мой брат в Омске живет, причём с инвалидностью, 62 года в сентябре будет. Работает не жалуется, до пенсии ещё далеко.
Во всей этой пенсионной свистопляске самое прикольное то, что размер пенсии фактически зависит от зарплаты трёх последних лет. На самом деле пишут, что за любые три года, но так как у нас постоянная инфляция, то если ты и получал лет 20 назад 1000 долларов в месяц, то в тенге тогда это было всего 120000 тенге. Поэтому в то время ты зарабатывал меньше сегодняшнего менеджера по уборке территории и пенсия у тебя будет соответствующая.
А если учесть, что последние годы перед пенсией человек не может горбатиться изо-всех сил, потому что силы он уже отдал в молодости, то и зарплата у него не будет самая большая. А та бывшая большая зарплата сегодня уже превратилась в ничто. Вывод - пенсия у честных работяг будет минимальная.
А максимальную пенсию будут получать те, кто фиктивно наложит кучу бабок в пенсионный фонд в последние три года перед выходом. Таких аферюг государство погладит по головке и поощрит большой пенсией, даже если они работали до этого грызчиками семечек на лавочке у подъезда.
Просто интересует одно: во времена ИИ неужели трудно посчитать реальный вклад в пенсионную систему на каждом этапе галопирующей инфляции (хотя бы с 98-го года) и назначать справедливые пенсии в зависимости от этого вклада, а не позорить систему какими-то непонятными фиктивными тремя годами.
Маркс: Просто интересует одно: во времена ИИ неужели трудно посчитать реальный вклад в пенсионную систему на каждом этапе галопирующей инфляции (хотя бы с 98-го года) и назначать справедливые пенсии в зависимости от этого вклада, а не позорить систему какими-то непонятными фиктивными тремя годами.
Какое ИИ, зачем? Проценты в школе в пятом классе изучают понятное дело, что в пенсионной системе сидят доучившиеся до четвертого класса, им хоть с ИИ, хоть без ИИ - бесполезно объяснять.
maxsaf: Смешной Абайка, сам тяжелее шариковой ручки ничего не поднимал ни разу в жизни
Почему же? Пистолет с глушителем держал) Но при этом пяткой в грудь себя не бью что я прям трудовой народ А ты что за коллегу коммерса обиделся сразу? Почему всегда перепродажники которые ничего не делают,не производят и при этом ценники то сделать нормально не могут постояно пытаются примазаться к трудовому народу?))
