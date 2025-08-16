НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы стала местом притяжения в Костанае
 
 
«У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы стала местом притяжения в Костанае
Отправлено: 16.08.25 - 18:42
Желание прийти и собственными глазами увидеть, какая же она - территория школы № 19, появилось после неоднократных рассказов знакомых. Пришла без предупреждения, только позвонила на городской телефон школы и поинтересовалась: директор в отпуске или нет? Мне ответили - работает.
Re: «У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы...
Отправлено: 16.08.25 - 18:42
Материал интересный,доказательный, прочитала ...бы с удовольствием, если бы не большое количество ошибок и опечаток,на которых глаза "спотыкаются" и ощущается досада.Если в редакции не предусмотрен корректор, то автору надо самому делать вычитку текста.
«У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы стала местом притяжения в Костанае
Отправлено: 16.08.25 - 18:46
Цитата:
Филипповна:
если бы не большое количество ошибок и опечаток,на которых глаза "спотыкаются" и ощущается досада


Тоже поражаюсь, как сегодня можно так с ошибками писать? Разве что сами пишут, а так в ИИ (искусственный интелект,KI - künstliche Intelligenz) залил, она тебе любой текст без ошибок отредактирует и ещё несколько вариантов к изложению предложит. 8-)

Re: «У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы...
Отправлено: 16.08.25 - 21:44
Цитата:
Филипповна:
если бы не большое количество ошибок и опечаток,на которых глаза "спотыкаются" и ощущается досада

Прочитал еще раз. Нашел 2 ошибки и 4 опечатки. НА такой большой текст - не критично.
Еще раз прошу: увидели ошибку - укажите ее конкретное место. Так будет конструктивнее.
«У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы стала местом притяжения в Костанае
Отправлено: 16.08.25 - 22:39
Цитата:
Тимур Гафуров:
НА такой большой текст - не критично.

Для печатного издания, регионального СМИ ( не школьной стенгазеты, а профессионального издания) - более, чем критично! Особенно, если учесть, что даже в бесплатных текстовых редакторах, браузерах есть проверка орфографии, есть бесплатные сервисы в интернете.

Объемы текста никоим образом не должны оправдывать опечатки/спешку/ неграмотность. Это просто непрофессионально.
Re: «У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы...
Отправлено: 16.08.25 - 22:46
Цитата:
даже клуба с розами.

Цитата:
не заставив меня ждате

Цитата:
который позволитлетом



А по содержимому статьи - только единорогов не хватает. "Вон оно что" оказывается, всё-таки можно делать что-то и для школы и для детей, а не для галочки. Хотя финансирование выделяют не для грядки с кабачками. Как завоет администрация к ноябрю, когда финансирование закончится? И вообще, очень похоже на просто заказную статью, воспевающую госслужащего-управленца.
«У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы стала местом притяжения в Костанае
Отправлено: 16.08.25 - 23:05
Цитата:
vofkakst:
Объемы текста никоим образом не должны оправдывать опечатки/спешку/ неграмотность.

Я и не оправдываю. Но и посыпать голову пеплом тоже не собираюсь.
Спасибо. Исправил опечатки.
Re: «У нас все по-хозяйски, как дома!» - Как территория школы...
Отправлено: 17.08.25 - 00:03
Цитата:
Идеально выстриженный газон.

8-) мда... Не, ну если сравнивать с другими газонами, поблизости, там, где их вообще не стригут, то ладно :-)
